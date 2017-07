The Killers arrasan ante 40.000 personas bien armados con sus exitazos

The Killers han arrasado en la segunda jornada del festival Bilbao BBK Live con una actuación en la que, bien armados con todos sus exitazos, se han enfrentado a las 40.000 personas que han llenado el recinto y han disfrutado, bailado y cantado con Brandon Flowers y los suyos.

Pero además de unos The Killers que han triunfado sin paliativos en esta segunda jornada, el festival ha tenido otras bandas destacadas, como los franceses Phoenix y los estadounidenses Fleet Foxes, ambos con nuevos y esperados discos en el mercado.

The Killers, en el único festival de la península Ibérica en el que se ha podido ver a los de Las Vegas este verano, llegaban con el viento a favor para triunfar, con una gran expectación y un buen puñado de temas pegadizos y coreables, y no han defraudado en una jornada en la que se han vendido todas las entradas.

La banda liderada por Brandon Flowers publicará este año nuevo disco de estudio, el primero en un lustro, y en el Bilbao BBK Live se ha podido escuchar en directo "The man", el primer avance del álbum que llevará por título "Wonderful wonderful".

Pero a falta de más temas nuevos, The Killers ha tirado en su actuación de todos esos éxitos y temazos de la banda y ha encadenado nada más comenzar "Mr. Brightside", "Spaceman" y "Somebody told me" que han desatado la locura en Kobetamendi.

Luego, con una fina lluvia que ha acompañado buena parte de la actuación, ha llegado "The way it was" en donde Brandon Flowers ha hecho toda una declaraciones de intenciones: "Kaixo (hola en euskera) bilbaínos y bilbaínas. Somos The Killers y esta noche somos vuestros".

Y así han seguido encadenando éxitos, todos ellos coreados y bailados por un público que se ha olvidado de la lluvia y ha continuado disfrutando con "Smile like you mean it", la particular versión del tema de Joy División, "Shadowplay", o el hit por excelencia, "Human".

Cada nuevo tema de los 'asesinos' ha invitado a bailar y cantar con la banda. como "A dustland fairy tale", Read my mind", "Runaways", "All these things that I've done" o "When you were young" con el que se han despedido como auténticos triunfadores del festival.

Protagonistas también de esta segunda jornada, han sido los franceses Phoenix, que llegaban con nuevo disco, "Ti amo", y el buen sabor de boca que habían dejado en el festival en su actuación en la edición de 2014 en la que compartieron jornada con Franz Ferdinand.

La banda, que ha ocupado el segundo escenario, aunque por calidad y seguidores, bien habría podido actuar en el escenario principal, tiró de repertorio para acompañar las últimas composiciones y ofrecer un concierto que invitó a la evasión y al baile.

Con un espectáculo visualmente notable y temas como "Lisztomania", ese "Ti amo" que da título a su último álbum, de donde también procede el "J-Boy", con aire funk y muy disco, entre otros, el público ha disfrutado, pese a la lluvia, del inconfundible estilo de Phoenix.

El escenario principal, antes de los cabezas de cartel de la jornada, ha acogido a Fleet Foxes, con su tercer disco "Crack-Up", el primero que la banda de Seattle lanza al mercado y en el que sus componentes siguen fieles al folk que les encumbró y alejados de modas musicales de éxito rápido y efímero.

Con "I Am All That I Need / Arroyo Seco / Thumbprint Scar" y "Cassius" han comenzado un concierto en el que han destacado las armonías vocales, y en el que no han faltado algunos de sus éxitos anteriores como "Ragged wood", la deliciosa "White winter hymnal" y el "Helplessness blues" con el que se han despedido.

En el segundo escenario también ha actuado otra banda estadounidense, Explosions in the Sky, grupo de pop-rock instrumental originario de Texas que ha puesto banda sonora a la tarde con un concierto pleno de matices en el que las guitarras han envuelto con su sonido Kobetamendi.

En la tercera y última jornada del festival destacan las actuaciones de Brian Wilson, fundador de The Beach Boys que interpretará los temas del disco "Pet Sounds", Two Door Cinema Club, la banda de rock-punk The Orwells, Primal Scream y Die Antwoord, entre otros.