Muere Hugh Hefner, magnate y fundador del imperio Playboy

El icónico fundador del imperio Playboy falleció la madrugada del jueves a los 91 años en su vivienda, según ha informado su propia marca. El editor de la revista erótica masculina por antonomasia habría muerto por causas naturales en la mansión más famosa de Los Angeles, escenario de fiestas multitudinarias y de todo tipo de rodajes.

"Mi padre vivió una vida excepcional e impactante como pionero mediático, y como líder de algunos de los movimientos culturales más significativos de nuestro tiempo", ha dicho su hijo Cooper en un comunicado de prensa. Con el mantra de "La vida es muy corta para vivir el sueño de otro", la revista que se convirtió en mucho más que una publicación, se ha despedido en Twitter del hombre que la fundó allá por 1953 con solo 8.000 dólares en el bolsillo.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4 — Playboy (@Playboy) 28 de septiembre de 2017

La tirada de la revista, cifrada en 5,6 millones de ejemplares en 1975, había caído hasta los 800.000 en la actualidad, según datos de la Alliance for Audited Media, lo que provocó un cambio de estrategia en la compañía del conejito. Hace dos años, el consejero ejecutivo de la revista Scott Flanders anunciaba a The New York Times que iban a dejar de publicar imágenes de mujeres totalmente desnudas. El responsable fue el porno online, que arrebató su nicho de mercado a Playboy ofreciendo sexo al alcance de un click.

"Ahora, todos los adolescentes disponen de una conexión rápida a Internet (...). Las revistas pornográficas, incluso las que incluyen otros contenidos como Playboy, han perdido su valor de impacto, comercial y su relevancia cultural", aseguraba Flanders. Según el diario neoyorquino, cuando uno de los editores le sugirió a Hugh Hefner un cambio radical, este "estuvo de acuerdo", y así el mensual perdió uno de los grandes reclamos que le mantuvo en el candelero durante seis décadas.

Hefner, que por entonces tenía 89 años, aún no había vendido su mansión por 100 millones de dólares a su vecino Daren Metropoulos. Eso sería un año después. El empresario treintañero permitió que su fundador viviese en la casa hasta su muerte, así que ahora el destino de la mansión Playboy y de sus conejitas queda suspendido en el aire.

Con Marilyn hasta la eternidad

Playboy en Estados Unidos es más que una marca, es una institución. Además del lanzamiento de la publicación en los años cincuenta, Hefner fundó productoras de cine y de televisión, financió documentales y convirtió su mansión en el refugio onanista del panorama burbujeante de Hollywood.

El joven Hugh había trabajado como periodista en un rotativo militar mientras estaba en el ejército de Estados Unidos. Después, pasó por Esquire, donde se decidió a abrir su propio proyecto con una visión controvertida: inauguró Playboy con un desnudo integral de Marilyn Monroe, un número que vendió 53.000 ejemplares. El comienzo del mito. No es de extrañar, entonces, que el magnate comprase una tumba junto a la mujer que le lanzó al estrellato con una portada: Hugh Hefner descansará al lado Marilyn en el Westwood Memorial Park.

Pero el hombre cariñosamente apodado como Hef no convirtió la silueta del conejito negro en un símbolo del hedonismo con un par de fotos picantes. Amplió el alcance de la revista a través del merchandising, los clubes nocturnos y la promoción de eventos, así como los programas de variedades Playboy Penthouse y Playboy After Dark, que se convirtió en un fenómeno de la televisión de entrevistas por no invitar solo a hombres blancos, como ocurría en el resto de la parrilla estadounidense.

Tina Turner, Sammy Davis Jr., Grateful Dead, Deep Purple o Joe Cocker desfilaron por el plató de Hefner a finales los años sesenta. Con ese olfato que le caracterizaba, el empresario se trasladó en 1970 desde Chicago a Los Angeles cuando empezó a bullir el movimiento hippie que tomó la libertad sexual como una de sus banderas. Así fue como adquirió -por un millón de dólares- la mansión que más tarde sería un pedazo de edén en la tierra - y de polémicas como la de Bill Cosby- para muchos.