IU se abstendrá en la votación del canon digital "por la situación de emergencia de los autores"

El Pleno del Congreso convalidará esta tarde el decreto-ley que regula el canon digital, convalidación que estaría asegurada con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos. En el grupo Parlamentario de Unidos Podemos, IU ha anunciado que se abstendrá y Podemos que votará en contra.

El decreto ley, que entró en vigor el pasado 4 de julio, modifica la compensación por copia privada recogida en la Ley de Propiedad Intelectual. De cargarlo a los presupuestos del Estado, modelo que fue tumbado por el Supremo y la justicia europea, se ha pasado de nuevo a gravar equipos o soportes que puedan servir para copiar o albergar una copia de una obra protegida. El sistema busca compensar a autores por las copias legales que se puedan hacer de sus obras.

Izquierda Unida ha anunciado que se abstendrá en la votación. Según explican fuentes de IU en el Congreso a eldiario.es, "se comparten los planteamientos" en el grupo parlamentario de Unidos Podemos, "pero se ha optado" por la abstención "por la situación de emergencia que tiene el sector. Añaden, que "se entiende que no se puede dejar al sector cultural y a los trabajadores en la estacada".

IU hace así referencia al vacío legal que durante meses ha existido en torno a la compensación por copia privada. El tribunal europeo tumbó en junio de 2016 la norma que cargaba a los presupuestos la compensación violaba las normas comunitarias. Unos meses más tarde, el Supremo ejecutaba la sentencia. Desde entonces el Ejecutivo no había planteado ninguna alternativa.

Esta compensación suponía 5 millones de euros para las entidades de gestión con el modelo de cargo a los presupuestos. Con el canon que se recupera ahora, las entidades llegaron a recaudar más de 180 millones de euros entre 2008 y 2009.

"Somos de los pocos países en la UE en el que los autores están sin cobrar por derechos", señalan desde IU sobre estos meses en los que no ha existido ningún tipo de compensación porque el Gobierno no había desarrollado una ley alternativa. "Es una situación de emergencia", añaden, asegurando que esta es la opción que existe "hasta que no se logre un mejor marco".

Desde la federación de izquierdas plantean además que se debería llevar a cabo "una reforma integral del modelo de entidades de gestión privadas" y que este debería "transitar a uno público que evite las tasas regresivas".

Por su parte, Podemos, En Comú Podem y En Marea, votarán en contra porque el decreto-ley "ni aborda ni resuelve el problema principal: la sostenibilidad de la cultura, la existencia de un sistema de garantías laborales y profesionales y una justa remuneración para quienes se dedican a ella", señalan fuentes del grupo parlamentario a eldiario.es.

Añaden que el texto "básicamente asume que la decisión de compensar la copia privada a través de los PGE fue un error, además de una medida contraria a la norma española y europea, pero no aporta soluciones para un sector profundamente precario como el de la cultura".

El portavoz de Cultura del grupo confederal, Eduardo Maura, pedirá que se tramite como proyecto de ley para que los grupos puedan presentar enmiendas y hacer cambios en su redacción.

De esta forma, confían en que se puedan incluir "mejoras técnicas y hacerse cargo de algunos problemas serios de fundamentación".

Fuentes de Izquierda Unida en el Congreso y Podemos adelantan que votarán a favor de que el texto se tramite como proyecto de ley.