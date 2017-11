Francisco Correa: "En mi empresa no hay delincuentes"

Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, se ha negado inicialmente por videoconferencia a declarar por consejo de su abogado en la comisión sobre Feria Valencia que investiga en las Corts Valencianes el agujero de 1.000 millones de euros en la institución ferial valenciana. "Me encantaría pasarme un día entero explicándoselo, pero no me dejan", ha dicho a través del plasma. "Les adelanto que en esa época mi actividad estaba centrada en América", ha comentado Correa, quien ha asegurado que responderá cuando las otras causas estén cerradas.

No obstante, Correa ha insistido: "Topdo fue un montaje para hacer daño a un partido desde otro partido. Se ha demostrado que en mi empresa no hay delincuentes, otra cosa son los delitos que haya cometido yo de tipo fiscal".

Así mismo, ha añadido: "Ahora todo es corrupción". "Cómo no voy a hacer regalos a un cliente que es buenísimo, cómo no voy a regalarle a Ana Mato un payaso y un cumpleaños, si a mi empresa no le cuesta un duro", ha defendido en relación a las acusaciones que pesan sobre él.

Desde la prisión de Valdemoro, donde cumplen condena por las mordidas de la Gürtel en Valencia, los tres cabecillas de la trama -Álvaro Pérez, Francisco Correa y Pablo Crespo- han comparecido en la comisión parlamentaria.

Compromis y PSPV consideran que hay cerca de un millón de euros en facturas "sin aclarar", entre 2007 y 2008, que no pasaron por ningún certamen. La formación valenciana ha preguntado por las relaciones entre Orange Market, Feria Valencia y el Partido Popular. La diputada Teresa García señala que se asemejan a los contratos de Laterne, empresa investigada en el caso Taula. La filial de la Gürtel en Valencia cobró de la Feria 1'5 millones de euros por actividades de comunicación.

'El Bigotes' y los cursos de cocina

"Tendría mucho gusto en contestar y pasarme la mañana con uestedes y explicárselo, pero tendrá que entender que no quiera declarar por mis causas abiertas". Es prácticamente la única respuesta que han obtenido los diputados valencianos -en concreto, Teresa García, de Compromis- de Álvaro Pérez 'El Bigotes'. Pablo Crespo también se ha negado a contestar.

Tras escuchar el relato de los diputados, 'El Bigotes' ha realizado dos peticiones peculiares a la Cámara. La primera, que hablen en castellano porque su abogado "no se entera". La segunda, que le dejen abandonar la comisión para asistir a cursos de cocina.

Para rematar su intervención, el preso ha advertido a los diputados: "No se fien de todo lo que dicen los medios de comunicación". "Ustedes sólo han visto la cara A del disco, que es la mala. Yo prometo ir a Valencia a explicarle la cara B", ha respondido al diputado socialista José Muñoz. "Les voy a dar el titular de hoy, que con lo que pasa en España no iban a salir en el telediario", ha dicho tras prometer que dará explicaciones. "Ni son todos los que están, ni están todos los que son", ha comentado en referencia a la trama.

Según la confesión del delator de la trama, el exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas, a quien le ofrecieron un puesto de responsabilidad en el organismo, Correa y sus empresas tenían " un control total, completo y absoluto" sobre la institución ferial valenciana.