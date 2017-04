El ex ministro Margallo se pone crítico con Rajoy

El que pasa por ser el único ministro valenciano en un gobierno de Mariano Rajoy y relevado tras las últimas elecciones, José Manuel García Margallo, ha criticado los Presupuestos Generales del Estado para 2017, especialmente en lo que se refiere a las inversiones en la Comunitat Valenciana.

En una entrevista en la Cadena SER Margallo ha afirmado que "la opción de recortes a la Comunitat Valenciana no se entiende", apartándose así de la teoría defendida por el mismo delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, quien afirmaba que se producía un incremento en el presupuesto de inversiones comparándose con lo ejecutado en 2016.

El ex ministro ha afirmado que "entiendo cuál es la situación de los grandes números", refiriéndose concretamente a cumplir con el déficit marcado por Bruselas. Añadía también que no se puede recortar en gastos sociales, pero no comparte los recortes a la Comunitat Valenciana que se encuentra por debajo de la media inversora.

Las críticas de José Manuel García Margallo abundan en las que ya hizo este lunes en clave alicantina, provincia por la cual encabezó la lista electoral del PP. Así, como recogen medios de Alicante, el ex ministro criticó los recortes afirmando que es un trato que "no es justo ni razonable" y que le suponen "un profundo disgusto". Ante todo ello afirmaba que las cuentas de Rajoy "hay que enmendarlas con carácter urgente".

Por otro lado Margallo ha insistido en que el gobierno ha de abordar "grandes reformas" como la de las administraciones públicas y del sistema tributario, incluyendo en este último el del sistema de financiación de las comunidades autónomas.