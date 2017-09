Crisi a Alacant: Guanyar Alacant i Compromís demanen la dimissió de l'alcalde socialista

La citació judicial a l'alcalde d'Alacant, el socialista Gabriel Echávarri, a declarar en qualitat d'investigat per una denúncia del PP i Ciutadans ha portat els seus socis en el govern municipal, la plataforma Guanyar Alacant i Compromís, a demanar la seua dimissió.

La crisi en l'Ajuntament d'Alacant s'ha desencadenat després que Echávarri declarara que no pensa dimitir davant l'acusació d'haver trossejat contractes de la regidoria de Comerç.

Després que Podemos, que forma part al costat d'Esquerra Unida i independents, de Guanyar Alacant, sol·licitara la dimissió, Compromís ha fet el mateix i aquesta plataforma ha fet pública també la mateixa reclamació.

"El canvi en l'alcaldia és un fet obligat per l'exigència en l'ètica política que s'ha marcat aquest govern municipal", ha assenyalat l'executiva local de Compromís, que ha consultat la seua postura amb la direcció nacional de la formació.

"És absolutament imprescindible perquè Compromís puga continuar participant i treballant d'un govern progressista i de canvi a Alacant", ha subratllat la formació valencianista, que s'ha mostrat disposada a respectar el pacte que va portar Echávarri a l'alcaldia amb la seua substitució per un altre regidor socialista.

Per la seua banda, Guanyar Alacant ha demanat "la convocatòria immediata de la mesa de seguiment del pacte a fi de recuperar la normalitat institucional". La plataforma, que va expulsar en el seu moment una edil per motius similars, ha afegit que "en coherència amb les decisions adoptades en relació a presumptes irregularitats en el si del seu propi grup municipal, com l'expulsió d'una de les nostres regidores, exigeix en el conjunt del govern municipal la mateixa determinació i el mateix compromís a l'hora de garantir comportaments ètics i exemplars en els càrrecs públics".

"Emplacem al PSPV-PSOE a afrontar amb responsabilitat la situació processal de Gabriel Echávarri, i apel·lant a la seua responsabilitat institucional, a adoptar les mesures adequades perquè es produïsca la dimissió immediata de l'alcalde d'Alacant", ha afegit.

Echávarri, que fins a fa uns mesos ha ostentat entre les seues atribucions l'àrea de Comerç, va obtenir l'alcaldia amb el suport de Guanyar (EU-IU, Podemos i independents) i Compromís, i amb el PP i Ciutadans (C's) en l'oposició.

A més de l'alcalde, el jutjat d'Instrucció número 9 de la ciutat ha citat com investigats a dos dels seus assessors, Eduardo Díez i Pedro de Gea, i com a testimonis al portaveu municipal i de Compromís, Natxo Bellido, l'interventor municipal i un tècnic que estava en la regidoria de Comerç, Diego Agulló.

La magistrada titular del jutjat ha pres aquesta decisió després de prendre declaració per a la ratificació de la denúncia pel fraccionament de 25 contractes als portaveus municipals del PP, Luis Barcala, i de Ciutadans (C's), Yaneth Giraldo.

Els 25 contractes sotmesos a investigació van ser adjudicats per un import total proper als 190.000 euros a la fi del passat any amb motiu de la campanya nadalenca per la Regidoria de Comerç, llavors dirigida per l'alcalde.

Ja enguany, el ple municipal va acordar sol·licitar la nul·litat d'aqueixos expedients, plantejar una consulta al Consell Jurídic Consultiu sobre l'adjudicació i crear una comissió d'investigació, després que un cap de servei i l'interventor municipal determinaren que no podien tramitar-se com a contractes menors.

Fonts de l'alcaldia han indicat que Echávarri segueix mantenint que no hi ha hagut delicte i han afegit que creuen que la denúncia vol provocar la seua dimissió per a possibilitar un govern del PP amb Ciutadans (C's), "que ja tenen pactat".