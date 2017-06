El Congrés aprova impulsar el sistema de retorn d’envasos que prepara la Generalitat Valenciana

El ple del Congrés va donar dimecres el vistiplau al sistema de devolució i retorn d’envasos (SDDR). La mesura, impulsada per la Generalitat Valenciana, es va presentar com una proposició no de llei (PNL) de Compromís i Units Podem, que va comptar amb el suport, entre uns altres, del PSOE, i amb l’oposició del PP i de Ciutadans.

El debat sobre la implantació d’aquest sistema fa dos anys que és al si del Govern valencià i es preveu que s’engegue el 2018. El secretari autonòmic de Medi Ambient, Julià Álvaro, es va reunir a l’abril amb els diputats Enric Bataller (Compromís) i Juantxo López de Uralde (Equo-Units Podem) per presentar aquesta PNL, en la qual s’insta el Govern central a engegar un mètode implantat en 40 països.

“El fem continua sent un problema sense resoldre i l’abocament d’aquest fem genera un impacte ambiental de primer ordre: les nostres ciutats i pobles veuen créixer cada dia el volum de deixalles que han de gestionar. Des del plàstic que contamina l’Àrtic fins al fum de les incineradores. La política de deixalles no avança i cada vegada estem més inundats de fem; per això s’ha d’innovar per a aconseguir més eficàcia”, ha declarat el coportaveu d’Equo, Juan López de Uralde.

El sistema consisteix, grosso modo, a incrementar 10 cèntims el preu de les begudes en botelles de plàstic i vidre, que després són reemborsats als consumidors una vegada retornat l’envàs en bon estat als punts de recollida habilitats, que seran tots els comerços i els supermercats que en venguen, excepte l’hostaleria. La patronal valenciana ha rebutjat aquest mètode, adduint els costos addicionals que suposaria per a les grans superfícies, que han d’habilitar espais i que, segons ells, comportaria un problema de logística.

Aquest sistema, segons els ecologistes, fa que hi haja una sensibilització de la població i dels agents comercials i econòmics més alta per a contribuir a assolir els objectius de prevenció de la contaminació, evitar l’esgotament de recursos i lluitar contra el canvi climàtic, perquè es potencia una distribució i un consum responsables.

“Amb aquesta proposta volem que el Govern impulse el sistema de devolució d’envasos arreu del país per a avançar envers el model circular de què ara mateix estem tan allunyats. És un pas més en la transició necessària envers l’economia circular: els avantatges de l’SDDR s’estenen també a la reducció de CO2 i a la creació d’ocupació verda”, ha sentenciat el portaveu d’Equo.

D’altra banda, la plataforma Retorna, a través de Alodia Pérez, responsable de l’àrea de recursos naturals i residus d’Amics de la Terra, aplaudeix la iniciativa i considera que “una PNL d’aquestes característiques és molt necessària; més de la meitat de les deixalles abandonades són llandes i botelles que es podran recuperar amb aquest sistema. La votació demostra el suport a les solucions que proposem les organitzacions ecologistes des de fa anys, una aposta segura per a avançar envers el residu zero”.