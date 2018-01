Vila-real declara tres dies de dol i viu un altre acte multitudinari en memòria de la dona assassinada per la seua exparella

“ Caldria reflexionar sobre la necessitat de posar el focus en la vigilància dels agressors més que en la protecció de la víctima (...). Crec que aqueix debat s’ha d’obrir com més prompte millor”. Amb aquestes paraules davant de la premsa, l’alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha tancat dimarts l’acte d’homenatge organitzat per l’Ajuntament a Andrea Carballo, la dona que va ser assassinada presumptament per la seua exparella el 23 de desembre.

El presumpte assassí tenia una ordre d’allunyament de la jove, però la va trencar pretesament aqueix dia, quan la va obligar a pujar al seu cotxe. Uns quants minuts després, va estavellar el vehicle contra una gasolinera amb el resultat de la mort d’ambdós. Després d’unes quantes setmanes d’investigació, la Delegació Especial del Govern contra la Violència de Gènere va declarar dilluns el cas com un presumpte assassinat masclista, el número 49 de l’any 2017.

El consistori ha celebrat dimarts un ple extraordinari en què han declarat tres dies de dol oficial. Uns minuts després, tota la corporació municipal s’ha reunit a la Plaça Major per fer tres minuts de silenci. Els hi han acompanyat centenars de veïns, que han tornat a fer de la plaça un lloc d’homenatge a la jove i d’expressió de la ràbia pels assassinats masclistes, després que diumenge tres mil persones ompliren els carrers amb una manifestació.

En la concentració han participat també polítics de totes les administracions. Entre aquests, el subdelegat del govern a Castelló, David Barelles, el president de la Diputació, Javier Moliner, i el secretari autonòmic d’Igualtat, Alberto Ibáñez.