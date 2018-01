Tres mil persones ixen al carrer a Vila-real en homenatge a la dona assassinada per la seua exparella

Hi ha hagut dolor i ràbia, però també molta incredulitat. Aqueixos han estat els sentiments imperants en la manifestació celebrada diumenge a Vila-real. Es tractava d'homenatjar Andrea Carballo, la dona presumptament assassinada per la seua exparella el passat 23 de desembre, i de protestar contra la violència de gènere. En un gran èxit de convocatòria, els assistents han omplit la plaça de l'Ajuntament de la ciutat, de la qual era veïna la víctima.

Des de l'escenari, una amiga d'Andrea Carballo han resumit el sentir dels assistents: "Veig dia després de dia en les notícies com han assassinat una dona més (...). Avui estic ací encara sense creure-ho doncs ara la imatge de les notícies eres tu". "Ens estan matant i sembla que només ens adonem quan ens toca de prop", ha afirmat una altra, que ha assenyalat el masclisme en les relacions de parella com l'origen del problema: "Aqueix estúpid sentit de possessió i pertinença que porta amb la idea de l'amor romàntic".

A l'espera de la confirmació oficial

La capçalera de la manifestació. eldiariocv

La manifestació ha reunit 3.000 persones, segons càlculs de l'Ajuntament, i ha partit del carrer on vivia la víctima, de 20 anys, amb la seua família. Andrea Carballo havia denunciat la seua exparella per maltractaments, i ell tenia una ordre d'allunyament. El 23 de desembre, tots dos es van estavellar contra una gasolinera a Benicàssim, en un cotxe que ell conduïa. Malgrat els indicis que es va tractar d'un crim masclista, la investigació encara no ho ha confirmat.

Al capdavant de la marxa, s'ha col·locat una pancarta amb el lema "No a la violència de gènere. Andrea Carballo Claramonte" i la cara de la jove impresa. La mare de la jove presumptament assassinada subjectava el cartell, abrigallada per familiars i amics. Molts dels participants portaven samarretes o llaços de color violeta, guants blancs i flors. També hi havia molts missatges escrits en cartolines, com "ni una més", "alça el cap, princesa, si no la corona cau", "ens volem vives" i "de la teua mà anem tots".

La ciutat, impactada

Molts dels veïns es confessaven impactats. La violència de gènere és una notícia ja quasi rutinària en els mitjans de comunicació, però el cas d'Andrea Carballo l'ha convertit en una dolorosa realitat propera. "És la primera manifestació a la qual vaig en la meua vida", ha confessat una de les assistents, Julia García, "perquè per a aquesta família ja no hi ha remei, però cal eixir al carrer perquè ara tornaré a la meua casa i en les notícies hi haurà una altra assassinada".

Hi havia una majoria de dones en la marxa. Dos dels homes assistents, Miguel Ángel Ríos i Noel Pascual, tenien la seua explicació per a això: "Evidentment és un tema que afecta les dones i som nosaltres els que oprimim en molts aspectes. És deure nostre prendre consciència, assumir responsabilitats i solidaritzar-nos".

Les explicacions de l'Ajuntament

La marxa ha transcorregut en un ambient de recolliment. Així ho havien demanat les organitzadores de la manifestació -quatre dones, entre les quals hi ha una amiga de la mare de la víctima-, que temien que es produïren crits contra la família del suposat assassí. Ell també era veí de Vila-real, i això ha suposat un afegit de tensió i tristesa per a la ciutat. "Jo conec també l'altra família, són del poble i bones persones. Espere que no vagen contra ells", vha explicat un altre dels assistents, que ha preferit no donar el seu nom.

El silenci dominant durant tota la marxa només s'ha trencat al final de la manifestació. Des de l'estrada, un dels intervinents -Félix López, pare d'una dona assassinada per la seua exparella fa nou anys- ha retret a l'Ajuntament que no haja decretat cap mostra de dol pel suposat assassinat d'Andrea Carballo. Hi ha hagut llavors crits contra el Consistori.

Participants en la manifestació.

L'alcalde, José Benlloch, que estava entre el públic, s'ha acostat a consolar a la família. Més tard, ha explicat a la premsa que l'Ajuntament establirà un dol oficial quan la Delegació Especial del Govern per a la Violència de Gènere confirme que és un crim masclista: "Jo entenc que des del dolor moltes vegades es voldria que les coses anaren més ràpid. Però és molt important que no s'intervinga en la intervinga. Cal respectar els protocols".

"Això no vol dir que no estiguem al costat de la família i que no estiguem contra la violència de gènere", ha aclarit. Una vegada que es declare formalment com un crim masclista, l'Ajuntament intervindrà: "El cas d'Andrea no quedarà així, exigirem responsabilitats". Alberto Ibáñez, secretari autonòmic d'Igualtat de la Generalitat Valenciana, ha demanat "serenitat".

Allò rellevant, ha afirmat, és que "la ciutat s'ha organitzat" i en la manifestació "les amigues d'Andrea, gent molt jove, han fet una reflexió: que les relacions tòxiques, de dominació, en les quals no hi ha salut ni amor, són una violència estructural molt forta".