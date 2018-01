La Generalitat compra al Govern la Nau del port de Sagunt per reviscolar el projecte cultural

La Generalitat Valenciana i la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) -integrada en el ministeri d’Hisenda- han acordat la compravenda de la Nau Tallers situada en el Port de Sagunt. Esta venda s’ha realitzar per intentar impulsar de nou este contenidor com a espai cultural, després de la fallida Ciutat del Teatre que es va projectar al recinte, però que després d’una inversió de la Generalitat de 30 milions en època del PP, porta ja 8 anys tancada.

L’acord del traspàs de la Nau de Tallers, de 10.000 metres quadrats, ha estat signat per la presidenta de la SEPI, Pilar Platero, i el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. L’espai, situat al port de Sagunt i propietat de l’empresa SEPIDES, filial del Grup SEPI, serà comprada per un import de 3.018.723 euros i el lliurament d’una finca a Paterna, valorada en 774.000 euros.

Les negociacions, en les quals han intervingut tant la Generalitat com l’Ajuntament de Sagunt, van arribar a bon port el 29 de desembre, últim dia hàbil de 2017, després d’un període de dos anys.

L’acord entorn d’aquest edifici emblemàtic del Port de Sagunt condicionat per a albergar actes culturals s’ha formalitzat en un acte celebrat en el Palau de la Generalitat al que han assistit també el delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, els consellers d’Hisenda i d’Educació de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler i Vicent Marzà, respectivament, així com l’alcalde de Sagunt, Quico Fernàndez, i la presidenta de SEPIDES, Rosa Mosulén.

Els firmants de l'acord han visitat les dependències de La Nau

Projecte cultural

L’alcalde de Sagunt, Quico Fernàndez, ha afirmat que la nova propietat permetrà que la Nau, “passe a ser un espai cultural i artístic de referència després d’haver estat tancada 8 anys”. Així també assegurava que la idea és que la Nau de Tallers albergue l’obertura del Festival Sagunt a Escena de 2018 i la reestrena de l’obra de teatre 'La ciutat factoria'.

L’alcalde de Sagunt celebra la compra definitiva “d’este importantíssim element patrimonial de Sagunt després d’un llarg tira-i-afluixa”. Fernández diu estar “molt content i satisfet. Ha sigut un treball molt dur, de dia a dia, setmana a setmana que pera mi ha suposat un gran esforç i fins i tot desgast personal. Però quan les coses es treballen amb convicció i amb molta il·lusió al final es poden aconseguir”.

A més, assenyala que la Nau “forma part de la nostra memòria històrica, de la memòria obrera, és un lloc on moltíssims treballadors s’han deixat la suor i alguns la vida i, evidentment, nosaltres no podíem de cap manera permetre que aqueix espai estiguera encara en mans de l’Estat. Se’ns va despullar del nostre patrimoni, però afortunadament hem salvat l’Alt Forn, ara la Nau de Tallers i la Nau de Recanvis, en la qual estem treballant per al museu”.

L’alcalde recordava que la nau va albergar unes inversions importantíssimes per part de la Generalitat, d’aproximadament 30 milions d’euros, i després de la seua utilització en 2001 per a la posada en escena de l’obra teatral ‘Las Troyanas’, va estar abandonada 8 anys, mentre la propietat seguia sent de la SEPI i les despeses les afrontava la Generalitat.

Per açò, Fernández ha afirmat que “jo, des del primer dia d’aquesta legislatura, vaig plantejar que ineludiblement havia de passar a ser propietat de la Generalitat, ja que la inversió era de 5 o 6 vegades el seu valor, com després s’ha demostrat. Jo plantejava des del principi que no podia haver-hi una solució que no fóra esta, perquè si no la Generalitat hauria fet malbé una quantitat importantíssima de diners”, rematava Fernández.

Quico Fernández ha afirmat que la Nau de Tallers “ha de ser no solament un patrimoni estàtic, sinó que ha d’albergar un ús important” i ha destacat que “la Conselleria de Cultura té reservada una partida de 400.000 euros per a resoldre xicotets problemes i que la Nau puga usar-se al més prompte possible”, segons li han informat des de la Generalitat.

Per la seua banda el President de la Generalitat Ximo Puig ha expressat que “finalment la inversió que van fer els ciutadans” i, després de les obres de recuperació que es van a dur a terme, “va a ser una actiu per a la cultura” que va a servir “a l’interès general, al cultural, al desenvolupament social i al desenvolupament econòmic”.

El cap del Conserll ha declarat que la col·laboració amb l’ajuntament i la SEPI ha sigut “fonamental”, al mateix temps que ha expressat que “l’acord és un factor clau de desenvolupament, de convivència, d’estabilitat i d’avanç social”.

Després de la reunió, els assistents han visitat la Nau de Tallers de l’antiga capçalera siderúrgica dels Alts Forns del Port de Sagunt per a comprovar l’estat de la infraestructura. L’edifici, com ha explicat el conseller Marzà, està tenint “un manteniment”, encara que ha incidit que “ara cal adequar-ho”, ja que “no està en condicions per a donar-li un ús immediat”.

Quant al seu futur ús, Marzà ha destacat el valor patrimonial del propi contenidor, “un dels majors patrimonis industrials que tenim”, ha explicat. Ara se cerca donar-los un ús tant de programació com de producció cultural i, al mateix temps, es planteja que s’òbriga l’ús “en el dia a dia”, perquè siga un “instrument per a la ciutadania”.

Així, el conseller ha manifestat la voluntat que “es puguen realitzar espectacles i visitar una bona mostra del patrimoni industrial que tenim”, així com la necessitat que “es pose en valor aqueixa indústria que hem tingut i que volem seguir tenint”.