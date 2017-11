La ultradreta clama contra dirigents de Compromís en una manifestació anticatalanista a València

La manifestació convocada per sectors de la ultradreta valenciana sota el lema "Som valencians, som espanyols, no als països catalans" ha centrat aquest dissabte els seus atacs sobre Carles Puigdemont, per a qui els participants han reclamat presó, però també sobre dirigents de Compromís com l'alcalde de València, Joan Ribó, i el conseller d'Educació de la Generalitat Valenciana, Vicent Marzà.

La marxa, convocada formalment per la denominada Coordinadora d'Entitats Culturals del Regne de València, ha reunit aquest dissabte auns milers de persones, en una participació molt inferior a la que pretenien els seus organitzadors, que han recorregut el centre de València entre la plaça d'Espanya i la plaça d'Amèrica, i ha sigut capitalitzada per dues figures de la dreta més radical, com Juan García Sentandreu, vinculat a grups anticatalanistes i blavers, i Cristina Seguí, exdirigent de Vox.

Tots dos han tingut un lloc destacat en la pancarta que obria una marxa plagada de banderes espanyoles. García Sentandreu ha justificat la convocatòria "davant les agressions del nacionalisme català i catalanista, que pretén fer de la Comunitat Valenciana una part dels seus falsos països catalans". Ha afegit que aqueix nacionalisme "està adoctrinant els xiquets en les escoles".