Esquerra Unida davant el repte d'eixir de la crisi i recuperar a la normalitat

Esquerra Unida celebra aquest dissabte el Consell Polític que convocarà l'assemblea d'on eixirà la nova direcció de la formació d'esquerres. Així, el dissabte 24 de febrer es realitzaran les votacions i el dia 25 l'assemblea extraordinària que acabarà amb la crisi en la qual es troba la formació després que el màxim òrgan de direcció entre assemblees reprovara al seu secretari general, a qui fins i tot va arribar a demanar la seua renúncia.

De moment, tres són les sensibilitats que conviuen en EUPV i que, si no es produeixen acords d'última hora, es disputaran el lideratge de la formació després que el seu actual coordinador general, David Rodríguez, haja quedat en qüestió en els últims mesos arran del seu polèmic viatge a Cuba amb motiu del funeral de Fidel Castro pagat amb fons públics provinents del grup d'Esquerra Unida en la Diputació d'Alacant.

Als dos sectors que es van enfrontar a l'octubre de 2016, encapçalats pel propi Rodríguez, que podria intentar ser reelegit malgrat la seua delicada posició, i per la diputada provincial a València Rosa Pérez Garijo, se sumarà, si no hi ha un acord d'integració d'última hora poc probable, el candidat del corrent que lidera l'excoordinadora Glòria Marcos. Es tracta de Rafael Pérez, que va ser alcalde de Bunyol entre 2015 i 2017 i que es presentaria com una espècie de 'tercera via' per a intentar pacificar i recompondre una formació que es troba partida en dues meitats totalment enfrontades.

De moment, i gràcies a la mediació de l'executiva d'Alberto Garzón, s'ha lograt aconseguir acords entre els dos bàndols enfrontats. Així, es va acordar la convocatòria d'un Consell Polític i s'ha arribat a un acord per al reglament de l'assemblea, que contempla l'elecció del nou secretari general per sufragi universal de tots els militants, i no per delegats com va succeir l'última vegada.

Des dels diferents sectors d'EUPV, malgrat les seues evidents diferències, coincideixen a assenyalar que cal acabar amb la situació actual. "No es pot dirigir Esquerra Unida amb mitja organització en contra, totes les sensibilitats han d'estar integrades en la direcció", confessen. Ara falta per veure si l'assemblea del pròxim 25 de febrer, i la nova excutiva que sorgisca d'ella, serveix realment per a retornar a la normalitat a una organització que en poc més d'un any s'enfronta al repte de recuperar la seua presència en institucions com la Generalitat Valenciana o l'Ajuntament de València.