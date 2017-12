La Policia va actuar amb "congruència, oportunitat i proporcionalitat" en les agressions ultra del 9 d'Octubre

El Govern ha assegurat que l'actuació de la Policia durant el passat 9 d'Octubre a València es va dur a terme "en tot moment sota els principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat". "Prova d'açò -subratlla- és el ràpid restabliment de l'ordre públic on va poder haver-hi conats d'alteració" i que no va haver ferits ni càrregues policials.

Així figura en una resposta de l'Executiu central a una pregunta registrada per la diputada d'Esquerra Republicana Ester Capella en la qual s'interessava pels incidents violents registrats en el Dia de la Comunitat Valenciana i la reacció de la Policia.

En la seua contestació, recollida per Europa Press, el Govern subratlla que "per a garantir la seguretat i vetlar perquè tots els actes programats es desenvoluparen amb normalitat i de forma pacífica en el Dia de la Comunitat Valenciana, es va planificar prèviament l'operatiu i la coordinació a desplegar durant el 9 d'octubre". Així, la Comissaria Provincial de València va elaborar un complex, complet i específic dispositiu de seguretat, amb la prioritat sobre la protecció de les persones i dels béns.

Així, detalla que en el matí del 9 d'octubre van prestar servei 530 Policies Nacionals i en la vesprada del mateix dia, 514, "quasi el doble que l'any anterior". S'indica, a més, que la Policia Local va augmentar el seu dispositiu amb 20 efectius més i la Unitat Adscrita també va reforçar el seu dispositiu enfront d'anys anteriors.

L'Executiu central fa notar, respecte a la Processó Cívica del matí del dia 9, que la seguretat dels participants correspon a la Policia Local de València. D'aquesta manera, la Policia Nacional s'encarrega del manteniment de la seguretat i l'ordre públic així com del seu restabliment en cas que siga necessari.

"És prioritari en aquests casos -explica- garantir l'exercici del dret fonamental de manifestació. No va haver-hi incidents que impediren el recorregut de la citada Processó encara que sí profusió de crits, xiuletades i insults cap als representants polítics".

Manifestació nacionalista

Afig que a la manifestació de la vesprada, comunicada per la Comissió 9 d'Octubre, "van assistir unes 700 persones i, a més, es van unir unes 300 persones en una concentració no comunicada de la CUP, Arran i Endavant, col·lectius que van desplegar les seues pròpies pancartes amb un lema diferent ('L'independència és l'únic camí'). D'aquesta manera, en la Plaça de Sant Agustí de València (inici de la manifestació) es van concentrar al voltant de 1.000 persones".

D'altra banda, assenyala que en una concentració, "on no hi havia convocant algun", als voltants de la Plaça de Sant Agustí, Plaça de Bous, carrer Xàtiva i carrer Colón "va haver-hi una congregació d'unes 5.000-7.000 persones en defensa del valencianisme i evidenciant la seua oposició al procés independentista català". A més, en un punt proper a la Plaça de Sant Agustí, hi havia una concentració "no comunicada de defensa de la unitat d'Espanya a la qual es van unir grups ultra d'extrema dreta". Així mateix, d'altra banda, va haver-hi una concentració comunicada d'unes 80 persones antitaurines enfront de la Plaça de Bous.

Exposat açò, el Govern concreta els successos de la vesprada del 9 d'octubre en la plaça de Sant Agustí i voltants i diu que a les 17.15 hores ja havia concentrades persones amb banderes d'Espanya i de la Comunitat Valenciana; a les 17.20 hores es van començar concentrar en els limítrofs de la Plaça diversos grups d'assistents a la manifestació i a les 17.30 hores "van aparèixer uns 50-60 joves pertanyents a grups radicals que es van dispersar entre tots els assistents".

"Conats d'enfrontaments"

Cinc minuts després, continuen, "es van registrar conats d'enfrontaments i carreres entre grups antagònics, amb insults i càntics en els carrers limítrofs a la Plaça".

"A les 17.38 hores seguien els conats d'enfrontaments, tant verbals com físics, entre grups antagònics, que es resolien per la presència policial. A les 17:40 hores va augmentar la presència de persones amb ideologia contrària en la Plaça, mantenint-se l'ordre per les unitats policials desplegades. A les 18.06 hores va començar la manifestació. Les unitats policials, que estaven en el lloc des de les 17.00 hores, es van desplegar a l'inici de la mateixa i en els laterals, per a protegir el trànsit dels manifestants. A les 18.32 hores, les unitats policials van formar un cordó policial per a la protecció dels manifestants que s'havien quedat ressagats en el punt d'inici: la Plaça de Sant Agustí".

El Govern agrega que "a les 18.43 hores es va tenir constància que un grup d'individus havia envoltat l'estàtua de Jaume I (lloc previst per a la finalització i lectura de manifestos polítics) i, per açò, el responsable del dispositiu policial va acordar amb els concentrats variar l'itinerari, dirigint-se fins a la Plaça d'Amèrica, lloc on va finalitzar la mobilització amb la lectura de parlaments polítics". Finalment, a dos quarts de vuit va acabar la concentració.

Protegir les persones i els béns

Respecte a les identificacions, l'Executiu argumenta que "donades les circumstàncies que van concórrer en la manifestació comunicada i en les diferents i multitudinàries concentracions simultànies, es va determinar pels responsables dels dispositius que el prioritari, a més de protegir el lliure exercici de manifestació, era la protecció de les persones i dels béns". Que no hi haguera identificacions físiques in situ no vol dir que la Policia Nacional no identificara", apunten.

Així, d'acord a aquesta premissa, "es va actuar en tot moment sota els principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat". "Prova d'açò és el ràpid restabliment de l'ordre públic on va poder haver-hi conats d'alteració del mateix. Cal assenyalar, així mateix, que no va haver ferits durant els fets ressenyats. Tampoc es van produir danys en béns i no va haver-hi càrregues policials", recalquen.

"Agilitat i rapidesa" en les detencions

D'altra banda, i pel que es refereix a les detencions, el Govern emfatitza que des que van succeir les agressions va haver-hi "agilitat, rapidesa i fermesa". El dimecres al matí van mantenir una reunió el Cos Nacional de Policia i la Fiscalia i aqueixa mateixa vesprada es va produir la primera detenció. D'aquesta manera, "en tan sols deu dies, la Policia Nacional va detenir, va ressenyar i va prendre declaració a 13 presumptes agressors instant, a més, a les persones que van ser agredides i/o perjudicades al fet que presentaren denúncies". La Policia Nacional ha traslladat a la Fiscalia Provincial de València les diligències d'aquestes les 13 persones detingudes.

Finalment, assenyala que en cada detenció la Policia Nacional va elaborar unes diligències i uns informes "detallats". Cada actuació es remeteix a la Fiscalia, que és qui fa un expedient amb tots els fets per a, si escau, donar trasllat al Jutjat corresponent per a determinar si hi ha responsabilitat penal.