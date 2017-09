Un regidor del PP demana "lloc i hora" per a complir el jurament a la bandera "davant l'amenaça de secessió"

"Hombres dehonor, se buscan". És el títol d'una petició que circula per Change.org i que convida els homes "que van jurar la bandera" a actuar "davant l'anunci de referèndum per la independència de Catalunya previst per al pròxim 1 d'octubre". Entre els signants està Juan José Pérez Macián, regidor i portaveu adjunt del PP en l'Ajuntament de Castelló. Després de subscriure la petició, la va compartir en el seu perfil de Facebook.

La iniciativa està signada per unes 3.300 internautes i serà lliurada al "cap d'Estat Major de la Defensa Fernando Alejandre Martínez". El text convida als qui han jurat la bandera a que es dirigisquen a aquest càrrec militar amb aquest oferiment:

"Davant l'amenaça de secessió que estan impulsant els polítics que s'han apoderat de la voluntat dels catalans, sol·licitem: Amb motiu del jurament que lliurement vam fer en el seu moment i davant l'amenaça de secessió imminent de les províncies catalanes, sol·licitem de V.I. que, o tinga a ben rellevar-nos d'aquest jurament o ens indique lloc i hora on hem de presentar-nos per a fer-ho efectiu".

Un ultradretà al capdavant de la petició

En el Ple municipal celebrat aquest dijous, Castelló en Moviment ha recriminat a Pérez Macián que s'haja sumat a aquest oferiment. Xavier del Senyor, portaveu d'aquesta formació, ha afegit dades sobre el promotor de la iniciativa, anomenat Juan Antonio López Larrea. Segons Del Senyor, va ser detingut en els anys 80 al costat de 27 ultradretans. Actualment, ha explicat el regidor, és el líder d'una organització d'ideologia nazi.

Per la seua banda, Pérez Macián ha defensat en declaracions a eldiario.es el seu dret a mostrar la seua "solidaritat amb els qui defensen la legalitat". "Jo tinc molt clar on estic, i és de part de la llei enfront del colp d'estat separatista". Ha criticat que el fet de signar una petició siga motiu per a ser "assenyalat" per l'"esquerra radical" i ha afirmat que li semblava "raonable" que "els qui han fet un jurament demanen ser-ne rellevats si no poden complir-ho".

En el debat sobre una creu dels caiguts

Del Senyor ha fet aquesta referència durant el debat entorn de la retirada de la creu dels caiguts del cèntric parc Ribalta. Es discutia sobre una moció del PP que demanava que el monument romanga en aquest lloc, després que l'equip de govern, format per PSPV i Compromís, haja mostrat la seua intenció de retirar-ho.

L'argument del PP per a demanar la permanència de la creu és que l'any 1979 el Ple de l'Ajuntament va canviar el lema "Als caiguts per Déu i per Espanya" per un altre que feia referència a totes les víctimes de la democràcia. Per la seua banda, la regidora de Cultura, Vero Ruiz, ha recordat als edils del PP que en aquell moment, l'únic regidor que va votar en contra del canvi d'inscripció va ser el representant d'Alianza Popular.