Els milers d'urinaris que van inundar València per la visita del Papa, en una causa per corrupció 11 anys després

Van ser un símbol de la desmesura que va envoltar l'organització de la visita del papa Benet XVI a València al juliol del 2006. Els carrers de la ciutat i els espais pròxims als actes previstos es van omplir de fileres d'urinaris mòbils. Tot l'aparell polític del PP, amb Francisco Camps en la presidència de la Generalitat, Rita Barberá en l'alcaldia de València i Juan Cotino com a gran impulsor de l'esdeveniment, es va aplicar a anunciar una autèntica invasió.

S'estimava que un milió de pelegrins arribarien a la ciutat. No va anar així i la majoria dels 7.000 sanitaris instal·lats (per a les Falles, que abarroten València, l'Ajuntament col·loca amb prou faenes alguns centenars de vàters mòbils) es van quedar sense utilitzar. Més d'una dècada després, els 3,1 milions d'euros gastats en el seu lloguer formen part d'una nova causa per corrupció oberta en un jutjat de València.

La jutge investiga suposats delictes de prevaricació i malversació en relació amb les contractacions realitzades per la Fundació V Trobada Mundial de les Famílies, segons va informar el diari Las Provincias. I ja ha comunicat que els afecta, entre uns altres, a Francisco Camps i al bisbe auxiliar de València, Esteban Escudero.

La investigació es basa en un informe encarregat pel nou govern del Pacte del Botànic a principis del 2016 a la Intervenció de la Generalitat Valenciana sobre els contractes de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias. La fundació estava formada per l'arquebisbat de València, aleshores exercit pel desaparegut cardenal Agustín García-Gasco, la Generalitat que presidia Camps, l'Ajuntament del qual era alcaldessa Barberá i la Diputació de València, que presidia un altre polític del PP, Fernando Giner.

L'arquebisbat amb prou faenes va aportar els 10.000 euros inicials a una fundació que va funcionar com si fóra privada quan el seu finançament procedia en quasi la seua totalitat de l'erari públic. Només en urinaris, motxilles per als pelegrins i publicitat va gastar més de 14 milions d'euros. El subministrament, col·locació i manteniment dels sanitaris, dels quals va ser responsable la firma Acciona, va costar 3,1 milions d'euros.

La causa, sobre la qual pesa l'amenaça de la prescripció d'alguns dels possibles delictes, degut a la dècada llarga transcorreguda, no és l'única investigació judicial que afecta els fastos organitzats per a la visita del Papa. Entre les diverses peces del cas Gürtel, n'hi ha una en la qual està imputat l'exdirector general del la Policia, exconseller i expresident de les Corts Valencianes Juan Cotino, autèntic facòtum de l'esdeveniment, a més dels membres de la trama que dirigien Francisco Correa i Álvaro Pérez, El Bigotes, i l'exdirector general de l'extinta Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) Pedro García.

En aquesta causa, pendent que l'Audiència Nacional resolga la recusació del magistrat designat per a jutjar-la, es depuren responsabilitats per la contractació de les pantalles gegantes i la sonorització dels actes de la visita del pontífex, que van costar 7,4 milions d'euros a RTVV quan, en realitat la Gürtel es va apropiar almenys de 3,3 milions.