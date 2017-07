Rafael Monterde no dimitirá como le exige Jordi Peris: "No estoy ni he estado imputado en ningún momento"

Rafael Monterde, director general de Las Naves y presidentes de las fundaciones municipales InnDEA y Crea, ha emitido un comunicado en el que asegura: "No puedo dimitir". "No estoy ni he estado imputado en ningún momento", ha aclarado el asesor de Podemos, quien puntualizaba que, de haberlo estado, "inmediatamente hubiera sido yo mismo el que renunciara, sin dudarlo un minuto".

A través de un comunicado, Monterde ha recordado que tras declarar como testigo en el caso Cooperación hace aproximadamente un año, y una vez finalizado el proceso de instrucción, tanto el fiscal como la jueza y las acusaciones, "entre las que se encuentra de manera muy destacada la Coordinadora Valenciana de ONGDs", consideraron que su actuación "no era motivo de imputación". Por ello, se pregunta "por qué ahora se publican ciertas partes del sumario" y "a qué intereses responde".

En su opinión, el "revuelo" de los últimos días va "más allá" de su persona y "perjudica innecesariamente" al proyecto "transformador" de Las Naves, el centro de innovación del ayuntamiento de Valencia "al que desde el primer momento algunos actores políticos, económicos y sociales se han opuesto por intereses particulares y han intentado desgastar constantemente". El "perjuicio" ocasionado es "difícilmente reparable", e, insistía, ha tenido "y seguirá teniendo" consecuencias para el gobierno municipal.

Peris anunció que le cesará

Tras las informaciones publicadas en los últimos días, València en Comú emitió un comunicado en el que explicaba que Jordi Peris destituirá a Monterde si éste no presenta su renuncia "por iniciativa propia", y justificaba esta decisión en el hecho de que las supuestas implicaciones del responsable de Las Naves con el 'Caso Blasco' son "incompatibles" con su continuidad.

Con anterioridad, el presidente de las fundaciones Inndea y Crea se desmarcaba de la vinculación con la trama de desvío del dinero destinado a Cooperación en el tercer mundo y desmentía "tajantemente" las noticias publicadas por El Mundo.