La diputada del PP que ocultó al Congreso negocios en el extranjero corrige su declaración de bienes

La diputada del PP Carmen Álvarez-Arenas ha rectificado su declaración de bienes y rentas en el Congreso tras revelar eldiario.es el pasado domingo que la política y empresaria del sector de la limpieza ha ocultado a la Cámara Baja la existencia de una filial en República Dominicana de la empresa familiar de la que es consejera delegada, Genser SL, que ha multiplicado sus beneficios desde su creación en 2013.

Para subsanar ese olvido y "a iniciativa propia", según fuentes del Grupo Parlamentario Popular, Álvarez-Arenas remitió el pasado miércoles a la Comisión del Estatuto de los Diputados una nueva declaración actualizada. La nueva declaración, a la que ha tenido acceso eldiario.es, sustituirá a la que presentó el 6 de julio de 2016 e incluye sus participaciones en esa filial dominicana y en otra subsidiaria en Portugal, Renigoring (creada también en 2013), que está "sin actividad".

Extractos de la anterior declaración de bienes de Álvarez-Arenas y de la que acaba de presentar.

Genser Dominicana SRL ganó el año pasado 173.090 euros, nueve veces más que en 2015. Pertenece al 100% a Genser SL, se constituyó en 2013 y siempre ha obtenido beneficios. Ya es, de largo, la filial más rentable de la empresa familiar de Álvarez-Arenas. Según explicó la semana pasada la diputada, presta servicio a Globalia en la limpieza de cuatro hoteles. Su sede está en las oficinas en Santo Domingo de ese grupo turístico, el mayor de España, con el que Genser tiene una estrecha relación en España. Ambas comparten un historial de sentencias por cesión ilegal de trabajadores (la más reciente, del Tribunal Supremo).

Reincidente

No es la primera vez que la diputada popular rectifica su declaración de bienes al Congreso. Ya lo hizo en 2014, cuando se desveló que varias de sus empresas (Centros Especiales de Empleo) cobraban ayudas públicas por dar trabajo a personas con discapacidad. Hasta entonces, aseguraba que no tenían "ninguna relación con el sector público", pero no era cierto. Luego reconoció que reciben "subvenciones regladas de aplicación automática de la normativa vigente".

Esas subvenciones proceden sobre todo de la Comunidad de Madrid, de la que Álvarez-Arenas fue alto cargo entre septiembre de 2005 y enero de 2008, con Esperanza Aguirre como presidenta. Esta semana, el Gobierno de Cristina Cifuentes ha facilitado por fin el importe de las subvenciones concedidas a la empresa de la hoy diputada por la Consejería de Empleo madrileña, de la que Álvarez-Arenas fue viceconsejera. Un total de 772.000 euros en los últimos diez años.

El Gobierno de Cifuentes se había negado a facilitar ese dato en dos ocasiones: a finales de 2015, cuando eldiario.es reveló que en la primera legislatura de Mariano Rajoy, cuando era portavoz de Empleo del PP en el Congreso, Álvarez-Arenas phabía participado en la elaboración de una ley que luego benefició a sus empresas; y en 2016, tras una petición de información de Podemos en la Asamblea de Madrid.

María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros es hija del militar Félix Álvarez-Arenas y Pacheco, capitán general con el dictador Francisco Franco y ministro del Ejército durante la Transición. Lleva 30 años en política, "sirviendo a España", como proclama en su biografía en su cuenta de Twitter. En el Congreso desde 2008, fue diputada de la Asamblea de Madrid entre 1987 y 2008; secretaria de la Mesa del parlamento regional (entre 2003 y 2005), viceconsejera de Empleo y Mujer con Esperanza Aguirre, viceconsejera de Presidencia de Madrid con Alberto Ruiz-Gallardón (1995-1999) y senadora por Madrid (1999-2003).

En las elecciones generales de diciembre de 2015 y junio de 2016, concurrió en el número 9 de la lista del PP por Madrid. En esta legislatura, ha dejado la Comisión de Empleo del Congreso y, entre otros cargos, es vicepresidenta Primera de la Comisión de Defensa, vocal de la de Exteriores y miembro titular de la Delegación Española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.

Según datos de la web del Congreso, en la presente legislatura Álvarez-Arenas no ha presentado ninguna iniciativa parlamentaria. Entre sus escasas intervenciones se cuenta la defensa de una Proposición No de Ley (PNL) sobre la conmemoración del 300 aniversario de la Real Compañía de Guardiamarinas, el pasado abril.