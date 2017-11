El abogado de Xavier Trias admite la existencia de un ‘trust’ offshore gestionado desde Suiza

El abogado del exalcalde de Barcelona y actual portavoz del PDeCAT en ese ayuntamiento, Xavier Trias, ha reconocido a La Sexta la existencia de un ‘trust’ offshore de la familia del político administrado por la entidad de banca privada RBS Coutts de Suiza, desvelado por los ‘paradise papers’. El representante de Trias afirma que este desconocía la existencia de ese fideicomiso.

"Esto lo montó su padre y lo heredó su madre, y la verdad es que a ellos no les llegó nada. Pero lo que pasa es que no tengo pruebas para demostrarlo", indicó el abogado, que asegura que la familia "dice que no les llegó nada de nada y que no había dinero".

Xabier Trias, que primero negó la existencia de esta estructura familiar y luego matizó que la desconocía, no "sabía nada y no ha participado en nada", "porque su padre [fallecido en 1994] y su madre [que murió en 2008] lo quisieron proteger", según el letrado, que asegura que el citado ‘trust’ lo heredó un hermano del político independentista.

El pasado domingo, el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), que en España tiene como socios a laSexta y El Confidencial, avanzaba que Trias figuraba como beneficiario junto a sus once hermanos y un sobrino –fallecido en 1994– de The JTB Family Settlement, el citado trust familiar, en el que aparecían como contribuyentes sus padres, Javier Trias Bertrán y María Vidal de Llobatera Bassols.

A los cuatro meses del fallecimiento de la madre, en noviembre de 2008, Coutts se puso en contacto con el despacho de Bermudas Appleby, del que procede parte de la filtración de los ‘paradise papers’, para recabar su opinión de cara al reparto del fideicomiso entre los doce beneficiarios.

The JTB Family Settlement habría servido para gestionar Highgate Partners Corp, una sociedad instrumental registrada en las Islas Vírgenes Británicas en noviembre de 2000 que estuvo operativa hasta enero de 2013, cuando Xavier Trias era alcalde de Barcelona. La familia también aparece relacionada con otros dos subfondos vinculados al RBS Coutts de Suiza: The JTB Grandchildren’s Sub Fund y The JTB Family Settlement Maria’s Sub Fund.

Los cuatro vehículos ‘offshore’ figuran asociados a la madre del clan en un archivo Excel confeccionado en 2014 que recoge los nombres de los clientes que RBS Coutts de Suiza traspasó a Appleby tras quedarse con su cartera en noviembre de 2013.