Trias, tras aparecer en los 'paradise papers': "Nunca he tenido relación con un producto financiero en el extranjero"

El exalcalde de Barcelona y actual jefe de filas del PDeCAT en el consistorio, Xavier Trias, ha negado cualquier relación con productos financieros opacos en el extranjero, tal y como ha divulgado la investigación de los 'paradise papers'.

"Nunca he tenido relación con ninguna cuenta o producto financiero en el extranjero; nunca he tenido dinero al extranjero; nunca he tenido conocimiento ni he participado en operaciones financieras supuestamente ligadas a mi familia", ha afirmado Trias en un comunicado.

El nombre de Trias, junto al de sus padres y sus once hermanos, aparece en un fideicomiso o 'trust' vinculado a una cuenta bancaria suiza, y a una sociedad familiar opaca en las Islas Vírgenes Británicas, que tenían como único objetivo ocultar los activos de la familia.

Así lo difundió este domingo el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) que en España tiene como socios a laSexta y El Confidencial, en un nueva filtración masiva de datos que demuestran cómo las grandes fortunas se esconden en paraísos fiscales lejos de los ojos del fisco.

"Ni idea", dijo Trias preguntado por La Sexta y El Confidencial sobre el fideicomiso familiar. El exalcalde, además de desconocer el vehículo opaco del que se habría beneficiado su familia y alegar "indefensión", aseguró que "los temas de la herencia familiar" de sus padres los trataba un hermano mayor, también fallecido.

En su comunicado, Trias ha explicado que él y sus hermanos han abierto "una investigación para aclarar cualquier información relacionada con nuestros padres". Con este fin, un abogado se pondrá en contacto con los periodistas de La Sexta en nombre de la familia Trias, añade el exalcalde, "con el fin de recibir la información de que disponen y poder verificar su veracidad". "A todos los hermanos estas informaciones nos han generado un gran desconcierto", concluye el exalcalde.