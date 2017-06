PSOE: El PP solo ha cumplido en Badajoz 8 de las 125 promesas electorales

El Grupo Municipal Socialista de Badajoz sostiene que, al cumplirse la mitad de la legislatura, el PP solo ha cumplido ocho de los 125 puntos que había recogido en su programa electoral y, de esos ocho, algunos han sido posible gracias a los fondos de la Diputación de Badajoz.



El portavoz del grupo Ricardo Cabezas ha afirmado que el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, "no tiene palabra" y que el acuerdo sobre el borrador de los presupuestos entre PP y Ciudadanos solo ha sido un "recurso de entretenimiento".



"Buena parte de los puntos que aparecen en los tres folios que firmaron pertenecen al programa de los populares y no al de Ciudadanos", ha agregado.



A su juicio, lo único que se pretende con ello es ganar tiempo para retrasar un mes más los presupuestos municipales, ya que no saben hacerlo "en tiempo y forma, en diciembre para que entre en vigor en enero".



Para Cabezas, la incompetencia del equipo de gobierno es el principal bloqueo que sufre el Ayuntamiento y la ciudad y considera "muy grave" que Fragoso quiera obviar los dos acuerdos anteriores con Ciudadanos que le dieron la alcaldía.



"Es tan insólito, vergonzoso, aberrante, insultante para los vecinos de Badajoz, que es uno de los actos de mayor cinismo que se han dado en las últimas décadas, así como que es una bajeza política de primer nivel", ha añadido.

Remacharlo

El portavoz socialista ha adelantado que recordará siempre que tenga la oportunidad todos los puntos incumplidos como las auditorías de los dos primeros años de alcalde, la responsabilidad política del "Cubo" de la Facultad de Biblioteconomía y la relativa a los cargos de confianza.



Respecto al pleno del pasado viernes, ha dicho que la falta de respeto y de consideración subyace en la Corporación Municipal y, aunque considera que la culpa es compartida por todos, ha indicado que será difícil pedirle al alcalde que haga autocrítica, ya que reconoce que es un "provocador nato".



En cuanto al Ayuntamiento Abierto, ha manifestado que si el PP no quiere participar en esta iniciativa, que fue aprobada por todos los grupos políticos, que no lo haga, pero que deje a los demás reunirse con los vecinos en el Salón de Plenos y no lo cierre.



A Cabeza no le parece bien que Fragoso utilice el Consistorio "como un cortijo" y le ha recordado que no es necesario convocarlo, puesto que según el reglamento debe celebrarse el miércoles posterior al pleno ordinario a las seis de la tarde.



Por otro lado, el portavoz ha confirmado que transformarán las comisiones especiales sobre diferentes asuntos de la ciudad en extraordinarias para que sea la oposición la que organice el orden del día, ya que las especiales "no sirven para nada".