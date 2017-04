Tres muertos en el tiroteo en un colegio de la localidad californiana de San Bernardino

El tiroteo en un colegio de infantil en la localidad californiana de San Bernardino se ha saldado finalmente con tres muertos, después de que uno de los dos niños heridos haya fallecido en el hospital. A él se suman la profesora tiroteada y el autor del ataque, que se suicidó y era la expareja de la mujer. Además, otro menor resultó herido por los disparos.

El jefe de la policía de San Bernardino, Jarrod Burguan, indicó que el suceso se produjo en el interior de un aula y que el autor se suicidó después de matar a la mujer, que era una profesora del centro.

El menor asesinado, identificado como Jonathan Martinez, de 8 años, fue trasladado en helicóptero al centro médico Loma Linda, según ha confirmado el jefe de la Policía de San Bernardino, Jarrod Burguan, donde se declaró su fallecimiento. En declaraciones recogidas por el diario 'Los Angeles Times', Burguan ha explicado que el otro herido, de nueve años, se encuentra estable en el hospital, donde ingresó en estado grave.

El incidente tuvo lugar poco antes de las 10.30 horas de la mañana en un aula del colegio, ha sido definido por Burguan como un "homicidio-suicidio". El atacante, que ha sido identificado como Cedric Anderson, de 53 años, atacó a la profesora, hiriendo a dos alumnos que estaban cerca de ella, según han explicado fuentes policiales, si bien se ha descartado que los menores fueran objetivo del ataque..

Two adults are deceased in a classroom, believed to be a murder suicide. We believe the suspect is down and there's no further threat.