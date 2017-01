Montoro tumba el Plan Económico Financiero de Manuela Carmena

El Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro no aprueba el Plan Financiero del Ayuntamiento de Madrid. El ministerio considera que el consistorio "no implementa las medidas solicitadas tendentes a la consecución de las reglas fiscales", según ha adelantado Europa Press. Montoro tumba así el plan económico del ejecutivo municipal, después de que el departamento de Economía y Hacienda del consistorio presentara nueva documentación a finales de diciembre. Según informa este mismo medio, Hacienda informó este miércoles al Ayuntamiento de su decisión.

Desde el Gobierno de Ahora Madrid no entienden la decisión de Hacienda. El Gobierno municipal "considera cumplimentada la exigencia realizada" al haber aprobado la no disponibilidad de crédito por 17,2 millones de euros. El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, recibió dos cartas a principios de noviembre en las que el departamento ministerial llegaba a amenazar con su destitución si el Gobierno municipal persistía en el incumplimiento. En los escritos, el ministerio exigió esta no disponibilidad de crédito, que el Pleno municipal aprobó el 29 de noviembre.

El ejecutivo municipal recuerda a al Ministerio de Hacienda que el incumplimiento de la regla de gasto en 2015 se produjo debido a la devolución de la paga extra "que el Gobierno central congeló en 2012 a los funcionarios y que el mismo gobierno mandó devolver en 2015".

El Gobierno de Ahora Madrid achaca intereses políticos a la decisión de Montoro al aplicar un rasero diferente según qué administraciones son las que incumplen. "Otras muchas administraciones, desde la Comunidad de Madrid al propio Gobierno central incumplen sistemáticamente las reglas de déficit. Estas no tienen superávit, ni reducen deuda, ni reciben cartas coercitivas del Ministerio de Hacienda".

A pesar de la decisión de Hacienda, el Ayuntamiento sigue defendiendo "políticas de incremento de gasto social e inversión, en el marco de estabilidad presupuestaria y reducción del endeudamiento que hemos demostrado".

Hace nueve días, se conocía que el Ayuntamiento de Madrid ha amortizado al cierre del año 923 millones de euros de deuda. Manuela Carmena ha reducido el endeudamiento del consistorio hasta los 3844,69 millones de euros, un 19% respecto al año anterior y un 32% desde que gobierna, unas cifras muy superiores a las que dejó presupuestadas el anterior ejecutivo de Ana Botella, quien situó la deuda de la capital para 2017 en 4729 millones de euros.

La respuesta de Hacienda llega justo en el momento en el que el consistorio negocia con el PSOE los presupuestos de 2017 que contemplan un incremento del gasto en unos 500 millones de euros. Los socialistas apoyaron el PEF y junto a Ahora Madrid han pedido en numerosas ocasiones que el Ministerio haga otra interpretación de la regla de gasto que recoge la Ley de Estabilidad Presupuestaria.