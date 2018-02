El PP desbloquea un año y medio después sus dos proyectos de ley de regeneración en la Asamblea de Madrid

El Pleno de la Asamblea de Madrid debatirá el próximo 1 de marzo las enmiendas de totalidad de PSOE y Podemos a la proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía, que atañe a medidas de regeneración, propuesta por el Gobierno regional, gracias a los votos de socialistas y populares.

Este proyecto fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 23 de mayo de 2016, hace ahora un año y medio, y después se registró en la Asamblea, donde ha dormido en un cajón ya que ningún grupo activaba la maquinaria parlamentaria. El primer paso

Ahora, PSOE y PP, precisamente únicas formaciones que acudieron a la reunión de la presidenta de la Comunida para abordar un pacto de regeneración en la autonomía (aunque luego los socialistas le dieron la espalda), han decidido desbloquear las medidas y llevar a debate las enmiendas de totalidad presentadas. Al tratarse de una modificación de ley orgánica necesita el apoyo de dos tercios de la Cámara regional. Es decir, no basta con que el PP obtenga el respaldo de Ciudadanos.

El portavoz del grupo popular, Enrique Ossorio, ha anunciado también que pedirán que se active el debate, previa designación de los miembros de la Ponencia, sobre el Proyecto de Ley de Regeneración Democrática en la Comisión correspondiente a partir del próximo mes de marzo, con el objetivo de avanzar en medidas como la incompatibilidad del cargo de viceconsejero con el de diputado; listas desbloqueadas; dedicación exclusiva de los diputados de la Asamblea; incompatibilidad del ejercicio del cargo de diputado con alcalde o concejal; o las incompatibilidades de altos cargos durante los dos años siguientes a la fecha de su cese.

"Esto demuestra que el partido que tiene verdadero interés en avanzar en estas materias es el Partido Popular, el Gobierno de Cifuentes es un referente en materia de regeneración democrática y transparencia, aplicamos un código ético para temas de corrupción que ningún otro partido tiene, los demás partidos solo hablan, aunque hay que reconocer que el PSOE al menos ha activado su enmienda de totalidad y asistió a la reunión convocada por la presidenta Cifuentes hacer 15 días para abordar estas cuestiones", ha criticado Ossorio.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, el líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, ha incidido en que "casualmente" tanto PP y PSOE "se han apresurado a comunicar la activación de enmiendas a la totalidad", algo que ha calificado de "extraño" y "curioso" ya que, a su parecer, parecía que luchaban por ver "quién activaba la enmienda de quién para debatirlo y ponerlo en marcha".

"Este es un debate que nace muerto, que no va a ver la luz. Apenas a un año de las elecciones deciden impulsar esta reforma. Eso es el PP una nueva cortina de humo más y una tomadura de pelo a los madrileños", ha lamentado.

No obstante, el portavoz de la formación naranja ha sostenido "que van a trabajar para que salga adelante", pese a que "todos los madrileños saben que es imposible que se tramite en tiempo". "El PP hace 24 horas decía que el tripartito estaba bloqueando la regeneración, que cómo era posible que nosotros estuviéramos bloqueando la reforma, y hoy ha decidido dar un paso. Llevamos treinta años viendo como PP y PSOE nos toman el pelo porque esta reforma no va a ver la luz, formará parte del pacto del cajón entre PP y PSOE, porque la legislatura acabará y seguiremos debatiendo todos", ha agregado Aguado.

Por su parte, la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, ha indicado que esta es la "única opción" que tienen de reformar el Reglamento, que "no se adecúa los tiempos modernos". "Confío en lo que queda de legislatura seamos capaces de sacarla adelante. A mí no me gusta la reforma que plantea el PP, pero si tiene unas pequeñas mejoras, bienvenido sea, aunque nosotros queremos algo más profundo, que blinde los servicios sociales y ojalá seamos capaces de convencerles", ha añadido Ruiz-Huerta.

Así, ha celebrado que "después de 35 años" con el mismo Estatuto de Autonomía, se pretende reformarlo para ponerlo "a la altura de las exigencias, a la altura del siglo XXI". Aún así, ha reiterado que la propuesta popular "no es suficiente ambiciosa" como para que estén conformes con esta apuesta.

Desde el PSOE, su portavoz en la Cámara regional, Ángel Gabilondo, ha señalado que el texto que plantean en su enmienda son asuntos "muy importantes" como la dependencia, la violencia de género, la educación gratuita y garantizar la vida digna de los ciudadanos o derecho a la información pública.

Gabilondo ha indicado que no hará una profecía sobre esta "ley compleja en su ejecución", pero ha asegurado que intentará "que vaya bien", aunque sea "difícil". Así, ha criticado que Aguado haya sostenido que es "imposible" que vea la luz la normativa, porque "entre todos" tienen que buscar el punto común.

Ossorio ha aseverado que han decidido activar estas enmiendas ahora porque querían "llegar a un pacto con los grupos parlamentarios", y ya han agotado todas las posibilidades, con la reunión en materia de regeneración democrática de la presidenta. "Seguro que podemos llegar a un acuerdo, pero, para ello, es clave que se acuda a las reuniones", ha añadido el portavoz popular.