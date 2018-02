El PSOE evita comprometerse con el pacto por la regeneración de Cifuentes: "La confianza está herida"

Los socialistas han sido los únicos que han respondido a la llamada de Cifuentes para elaborar un pacto por la regeneración, pero evitan comprometerse con la iniciativa que pretende liderar la presidenta a 15 meses de las elecciones. El portavoz Ángel Gabilondo ha asegurado en la rueda de prensa conjunta posterior a la reunión que la "confianza está herida" y que la propuesta llega en un "contexto complicado".

El encuentro ha terminado sin acuerdos concretos. La presidenta ha entregado a los socialistas, en cuyo nombre ha acudido también el secretario general del PSOE de Madrid José Manuel Franco, un "documento marco" a partir del que empezar la negociación y ha reiterado la invitación a los ausentes, Podemos y Ciudadanos, para que reconsideren su postura. Por eso, también les ha enviado a ellos el documento, afirma. Sin ellos, ha dicho el PSOE, el pacto no saldrá adelante en ningún caso.

"Si volvemos a ser convocados, estudiaremos la viabilidad de los caminos que empezamos. Trabajaremos en la asamblea y leeremos este documento [...] No hay un acuerdo entre el Partido Popular y el socialista. No apoyamos la investidura y no hemos aprobado los presupuestos", ha aclarado Gabilondo.

El documento marco se basa en los proyectos de ley que el Gobierno ya ha remitido a la Asamblea –el de regeneración democrática y otro para reformar el estatuto de autonomía– y que se encuentran bloqueados en la Cámara. Cada partido responsabiliza a todos los demás de esta parálisis y el propio grupo popular duda de que los textos completen la tramitación parlamentaria antes de que acabe la legislatura.

Este martes, Cifuentes y Gabilondo se han comprometido a "trabajar" para que se produzca este desbloqueo. "Creemos que sería positivo que se desbloquearan esos proyectos de ley. Si se tienen que echar atrás se echen, y si salen adelante, que salgan. Nos hemos dado cuenta de que no se trata solamente un proyecto de ley, es algo más amplio. Ver si somos capaces de buscar unas normas mínimas de actuación", ha apuntado la presidenta. El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, y el portavoz del grupo popular, Enrique Ossorio, también han estado en el encuentro.

Gabilondo ha afeado al Gobierno que sea ahora y no antes cuando se toma la iniciativa. "Habría sido más interesante intentar tener un pacto y luego hacer un plan. He escuchado a la presidenta sobre sus plazos y sus tiempos. Queremos preservar la independencia del poder legislativo. Allí tenemos muchas cosas que hacer", ha indicado el portavoz.

El punto de partida, han dicho los dos representantes, es "llegar a un acuerdo para que las reglas del juego sean las mismas para todos". "Representamos al 58% del pueblo madrileño, es una representación muy alta pero no significa que entre nosotros vayamos a acordar nada", ha incidido la presidenta, que ha anunciado que habrá "próximas reuniones" cuando haya dado el tiempo suficiente a los grupos para analizar su documento marco.