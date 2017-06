Jefes que piden a sus trabajadoras que limpien la oficina

La administrativa de la empresa tenía unos 24 años y era una curranta muy eficiente que había heredado de su predecesora la tarea de limpiar la oficina, baños incluidos. Yo tenía 30 años y era una de las responsables del departamento técnico de la empresa junto a un par de compañeros (y marco la o). Ella vino una tarde a verme, no había nadie más en la oficina:

— "Le he dicho a Jose que no me da tiempo a limpiar la oficina, sobre todo esta nueva que es mucho más grande que la anterior; le he preguntado si puede contratar a una persona que venga una vez por semana. Y él me ha dicho que limpiemos entre las dos, que me ayudes para que no se me haga tan pesado".

Miré a mi alrededor, a las sillas vacías de mis compañeros hombres que se habían ido de comida con el jefe, alucinando de que fuera precisamente a mí a quien me lo pidiera. Y respiré hondo.

— "Yo considero que no te corresponde a ti limpiar la oficina y creo que no deberías hacerlo. Como tampoco yo. Y, bueno, si Jose quiere de verdad que limpie, que por lo menos venga él y me lo pida".

Nunca me lo pidió.

Berta.