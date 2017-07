Denuncian el abandono del Castillo de Monteagudo

La Asociación para la Conservación de la Huerta de Murcia (HUERMUR), dentro de las actuaciones del "Plan PatrimurSOS" ha requerido al Ministerio de Hacienda, propietario del Castillo de Monteagudo, a que informe sobre el estado de la restauración que se anunció en los Presupuestos Generales del Estado para 2016, así como de las acciones de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento de Murcia.

El Ministerio de Hacienda ha informado a HUERMUR que “no consta inversión alguna sobre el citado inmueble, ni se tiene conocimiento de que algún órgano del Estado tenga previsión de ello”. Es por ello que a pesar de los anuncios que distintas autoridades han realizado en 2015, 2016 y 2017, la realidad es la que queda sobre el papel en esta notificación.

En relación a las actuaciones de vigilancia y control del patrimonio cultural que debe ejercer la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma, dentro de la Consejería de Cultural, el ministerio informa que “Tampoco consta en esta unidad requerimiento o comunicación alguna de parte de la Dirección General de Bienes Culturales de la Región de Murcia sobre el particular”.

Sobre el papel que el Ayuntamiento de Murcia ha tenido para la conservación y restauración del Castillo de Monteagudo, el Ministerio de Hacienda informa textualmente lo siguiente:

En el año 2007 el Ayuntamiento de Murcia se interesó por la cesión gratuita del inmueble, lo que llevó a dictar una Orden Ministerial, de fecha 12 de mayo de 2008, en la que se acordó la cesión solicitada con destino a turismo cultural. Sin embargo esta cesión no ha sido formalizada en escritura pública o documento administrativo por parte del Ayuntamiento, pese a varios requerimientos efectuados desde la Delegación de Economía y Hacienda en Murcia, por lo que no ha tenido acceso al Registro de la Propiedad y en consecuencia, en virtud de lo dispuesto en artículo 151.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, no surtirá efecto hasta que se cumpla este requisito.