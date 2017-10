Se aprueba el nuevo techo de gasto con la novedad de la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones

El Consejo de Gobierno aprobó en su reunión de hoy el techo de gasto para el ejercicio 2018, que asciende a 4.530 millones de euros, lo que supone un incremento de 271 millones (un 6,4 por ciento) respecto a 2017.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Andrés Carrillo, explicó que “el techo de gasto aprobado para el próximo año permitirá que crezcan los recursos disponibles para la mejora de los servicios públicos y la ejecución de las inversiones que necesita la Región, al mismo tiempo que se amplía la deducción por la compra de material escolar y de libros, y prácticamente se suprime el impuestos sobre sucesiones y donaciones, ya que se bonificará al 99 por ciento. Este impuesto sí tienen que pagarlo los habitantes de las provincias limítrofes de Almería, Albacete y Alicante”, recalcó.

Se estima que 14.000 personas podrán acogerse a la bonificación del impuesto sobre sucesiones y donaciones, con un ahorro previsto de 53 millones de euros. El titular de Hacienda indicó que “nuestro compromiso era desfiscalizar el injusto impuesto de sucesiones y donaciones, para que los ciudadanos de la Región paguen lo menos posible, y lo estamos cumpliendo”.

En 2018 el impuesto pasará de la actual deducción del 60 por ciento, al 99 por ciento, para padres, hijos y cónyuges, lo que permitirá la simplificación administrativa y una reducción de la presión fiscal directa sobre ciudadanos y empresas, porque con la rebaja desaparece también la obligación de elevar a escritura pública las transmisiones y se eliminan costes de tramitación.

"Cuadrar gastos para Bruselas"

El portavoz parlamentario de Podemos y secretario general ha señalado que la cifra de techo de gasto es como “el cuento de la lechera, todos los años nos dicen que van a mejorar los servicios sociales cuando eso no es cierto. El supuesto aumento irá a corregir el agujero de dinero público que hay por la mala gestión del PP. La gente no notará ninguna mejora ni en la sanidad ni en la educación. No se van a reducir las listas de espera, ni se van a contratar a más profesores, como mucho se consolidarán las plazas de los ya existentes, ni se van a reformar y modernizar los centros públicos que se están cayendo”.

Óscar Urralburu ha asegurado que los próximos presupuestos de la Región de Murcia “no van a mejorar ni hacer crecer los servicios públicos. El aumento del techo de gasto es una cuestión técnica que está destinado a intentar cuadrar las cifras de cara a Bruselas y a paliar la nefasta gestión de la deuda que tiene la Región de Murcia”.

Según el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, el ministro Montoro “ya se ha comprometido en el Plan de Estabilidad Presupuestaria para 2018, remitido la semana pasada a Bruselas. Esto significa que las comunidades autónomas van a mantener el gasto en Educación por debajo del 4% y en Sanidad por debajo del 6%.

Todo para sujetar así la deuda. Por tanto, Murcia no va a ser una excepción”.

Por otro lado, Urralburu ha afirmado que la “pésima gestión del PP en Madrid” es la principal culpable de la “injusta financiación que sufre la Región. Cada murciano y murciana recibe un 20% menos que un riojano o un cántabro porque el Partido Popular no ha sabido defender nuestros intereses frente a su propio partido en Moncloa. 22 años gobernando la región de los cuales 15 han compartido gobierno con su mismo partido en el poder”.

Óscar Urralburu ha subrayado que “todas las personas que viven en la Región de Murcia tienen derecho a recibir el mismo dinero que cualquier otro español. Si bien, los últimos diez años del PP no han traído a esta Región ni mejor financiación, ni más ingresos ni mejores servicios públicos convirtiéndonos en una de las comunidades autónomas peor financiadas, solo por detrás de Valencia, y en una de las más pobres, sólo por delante de Andalucía”.