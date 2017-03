Ruptura PP-C's: "Pedro Antonio Sánchez no puede seguir en el gobierno porque ha traicionado a los murcianos"

"Los murcianos no merecen esta situación". Así de tajante se ha mostrado el líder regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, tras la reunión que mantenido con el presidente regional Pedro Antonio Sánchez. El portavoz naranja afirma que Sánchez se ha "enrocado" y su formación no puede permitir que siga en el gobierno: "El punto uno de nuestro acuerdo era que el Partido Popular se comprometía a dimitir en caso de ser imputado por corrupción".

Al respecto, Ciudadanos va a iniciar conversaciones con la segunda fuerza más votada en las pasadas elecciones de 2015, el Partido Socialista de Rafael González Tovar. Ni Ciudadanos ni Podemos Región de Murcia son partidarios de dejar al líder socialista al frente del gobierno murciano, pero la actual situación de Pedro Antonio Sánchez haría que ambos partidos cedieran terreno para allanar el camino de Tovar a San Esteban.

Asimismo, ante una presunta moción de censura, Miguel Sánchez no ha querido vaticinar nada, pero tampoco ha descartado la posibilidad de ejectutarla. "No podemos permitir un presidente sospechoso de presunta corrupción política, ni un presidente sin palabra, que se acomoda en su sillón", ha destacado. Su versión es que la única opción que tenía el PP era apartar a Pedro Antonio del gobierno, y ofrecer un candidato alternativo. El último congreso popular reforzó a Sánchez y no parece haber candidato alternativo por parte de los populares.

De lo que sí se ha mostrado seguro Miguel Sánchez es de la decisión que ha tomado su partido, ya que no dará marcha atrás en el caso de que se archivara el caso Auditorio, cuya posibilidad sigue vigente, pero el portavoz de Ciudadanos ha sentido que Sánchez "ha traicionado la confianza de todos los murcianos, no ha cumplido su palabra".

"El presidente está imputado. De eso no cabe ninguna duda. Y esto no se trata de una cuestión administrativa, que nadie se engañe. Está imputado por delitos relacionados con corrupción política", ha concluido el portavoz de Ciudadanos, que ha confirmado que esta misma tarde se reunirá con el PSOE.