"Los militantes quieren un PSOE ganador con más del 50% de los votos"

¿Cuáles han sido las sensaciones de Francisco Lucas durante la campaña electoral?

Muy buenas, el contacto con los militantes es de la mejores experiencias que cualquier militante de este partido puede vivir, ver las ganas de los compañeros porque haya un cambio que lleve al PSRM-PSOE de nuevo al gobierno para conseguir cambiar la vida de la gente. Está siendo una gran experiencia.

¿Cuál es su balance del El PSOE actual tras los acontecimientos de 2016 y la victoria de Pedro Sánchez en las primarias?

Creo que el PSOE ha recobrado la normalidad, este es el primer paso para poder hacer un buen trabajo de tal manera que el partido aporte soluciones a los problemas de las personas. España tiene en estos momentos desafíos importantes sobre la mesa y el papel del PSOE es determinante. Somos un partido de gobierno y los socialistas siempre hacemos nuestro trabajo con responsabilidad, sea en el gobierno o en la oposición.

¿Qué importancia tiene el resultado de las próximas municipales y regionales de 2019 para las generales de 2020?

Creo que el partido volverá a ganar las elecciones municipales, los alcaldes estamos haciendo un buen trabajo que será recompensado, seguro, por los ciudadanos. Si ganamos las elecciones municipales, podemos ganar las autonómicas que también se celebran en 2019; en estas condiciones las elecciones de 2020 pueden dar el gobierno al PSOE.

¿Qué aportará su experiencia como pedáneo a su candidatura?

Ser alcalde te cambia mucho la visión de las cosas, la cercanía a los problemas. La proximidad con la que trabajamos los alcaldes es algo que nos sirve de modelo para poder modernizar el PSRM. La dirección del partido necesita también estar más cerca de los problemas de los militantes y de los ciudadanos. En el modelo de partido que propongo esto es fundamental. Para explicarme mejor, El Secretario General tiene que ser el alcalde de todos los militantes.

Habla de superar con creces el 20% de votos en el que se ha estancado el partido. ¿Pretende un cambio de estrategia para 2019?

Si queremos resultados distintos tenemos que hacer cosas distintas, los proyectos que hasta la fecha hemos presentado nos han llevado a poco más del 20% de los votos. Por lo tanto la dirección que salga tiene la obligación de hacer las cosas de otra forma presentando nuevos candidatos, producto de un relevo generacional muy amplio. Hay que presentar nuevas ofertas a los murcianos. Los ciudadanos tienen que recuperar la confianza en nosotros de tal forma que se convenzan de que su vida con el PSOE será mejor que con el PP.

Encuentros con militancia, ¿qué le piden militantes y ciudadanos?

Que unamos el partido, que mejoremos la oposición, que no dejemos a las agrupaciones solas, que mejoremos el asesoramiento a las agrupaciones. Los militantes quieren volver a ver al PSOE gobernar. Los más mayores me dicen que haga todo lo posible que quieren ver gobernar al PSOE antes de morir.

¿Cuál es su principal baza en materia de economía para mejorar la situación de los murcianos?

Diversificar el modelo productivo con políticas ambiciosas de industrialización.

También considera que hay que cambiar la estrategia en sanidad y educación



En eduación tenemos que mejorar la inversión y apostar más por las universidades y el talento. En Sanidad, el objetivo es equilibrar el déficit del Servicio Murciano de Salud, un sistema con 400 millones de euros de déficit no es soportable, hay que corregir.

El agua ha sido uno de los grandes frentes políticos en los últimos años, ¿qué soluciones ofrece su candidatura?

Primero quiero manifestar mi apoyo a los regantes del Trasvase Tajo-Segura. Con un acuerdo de todas las administraciones, hay que financiar las infraestructura necesarias para hacer una Murcia autónoma en materia de agua. Los empresarios quieren estabilidad y nuestro sector agroalimentario no puede estar con estas incertidumbres, si queremos un empleo estable y de calidad. Con inversiones complementarias y diversificando las fuentes aseguraremos el futuro. No todos los huevos en la misma cesta

Otro de los grandes temas es el medio ambiente



Tenemos que mejorar nuestros recursos naturales, como el sol, a través de la producción de energías renovables que abaraten el coste de la energía –mejorando nuestra competitividad- y reduzcan el impacto ambiental negativo ligado a la producción y al consumo de energía. Hay que recuperar el Mar Menor.

Francisco Lucas con la militancia

Al igual que infraestructuras como el AVE o el Corredor del Mediterráneo

Un informe de Croem sobre los presupuestos de los últimos diez años señala que el estado sólo ha invertido 1871 de los 4000 presupuestados. Con esta referencia queda claro que las infraestructuras en Murcia siempre llegan tarde y en algunos casos nunca. El estado de las obras del AVE es lamentable, los arcos norte se anuncian de vez en cuando, el ave a Cartagena, el ave a Lorca y Almeria, la recuperación definitiva de Lorca, vamos, un sin fin de incumplimientos. Tenemos que ser mucho más exigentes con el Gobierno Central, que es de quien dependen las infraestructuras de mayor coste. En el Mar Menor hay que poner en marcha un Plan de Infraestructuras hidráulicas para evitar inundaciones y la contaminación.

Otro de los puntos débiles es la financiación autonómica, con muchas quejas incluso por parte del gobierno del PP en los últimos años.

Es urgente cambiar el sistema de financiación autonómica, todos nos han perjudicado desde el minuto uno. Tenemos que buscar aliados con otros gobiernos autónomos y si el gobierno no responde incluso plantear movilizaciones. Debemos exigir la condonación de la deuda con el Gobierno de España, es injusto el sistema y las consecuencias las estamos pagando nosotros. Hay razones para exigir la llamada “deuda histórica” con todo lo que nos deben por incumplimientos de la PGE.

¿Cómo valoraría la relación del PSRM con las agrupaciones municipales?

Creo sinceramente que no hay una política eficaz en relación con los municipios. Cada uno sale adelante con sus propios medios. En este sentido mi propuesta es mejorar la asistencia y asesoramiento en las agrupaciones locales con una oferta de servicios en materia de asesoría jurídica, formación, poíticas publicas, presupuesto, comunicación, etc… Y por supuesto que cuando una agrupación tenga un problema grave la ejecutiva regional se haga cargo de la situación. No podemos dejar solos a los compañeros.

La actuación de los dirigentes actuales en relación con Murcia no puede continuar así, no se puede hacer peor, en sólo dos años se cargaron al candidato elegido en primarias y después han provocado la caída de José Ignacio Grass. Muy mal. Somos la séptima ciudad de España y no tenemos una dirección municipal que funcione como tal.

El PSRM actual quizás ha estado muy volcado en la actualidad parlamentaria, ¿ha dejado de lado a los municipios y al resto del partido?

Creo que la actualidad y trámites parlamentarios atrapa a los diputados en la Asamblea y no están siendo capaces de comunicar y trasladar a los ciudadanos todo el trabajo que allí hacen -además es lo que dicen los militantes en las asambleas- creo que hay que mejorar el modelo de oposición. Hay que centrarse en los problemas de la Región, de sus ciudadanos, estar más cerca y comunicar mejor.

¿Por qué no se llegó a un acuerdo por una candidatura única?

Pues porque parecía imposible, creo que representamos proyectos muy distintos. El proyecto que represento quiere ser autónomo para recuperar la iniciativa y la exigencia de los problemas, esté quien esté en Madrid. Hay temas en los que tendremos que tener posiciones muy exigentes. Un acuerdo para más de lo mismo, creo que los militantes no esperan eso. Creo que los militantes no quieren ni más de lo mismo ni más de los mismos.

Debate entre candidatos, ¿por qué cree que deben los militantes optar por Lucas?

Pues porque no nos conformamos con el 20 % de los votos, ni los militantes ni yo. De los tres candidatos, modestamente les digo, que soy el que mejor representa el gen ganador, con más del 50 % de los votos, que este partido necesita, creo que los resultados electorales me avalan. Frente a María, que en dos elecciones consecutivas ha sacado el 20 % y frente a Diego, que sacó el 38%. Porque María representa el continuismo, la inercia actual y Diego representa el sucursalismo. Necesitamos recobrar la vitalidad.

¿Hay trabajo pendiente en el PSOE para ganar militantes?

Hay que poner en marcha una campaña de recuperación de militantes y simpatizantes, llegamos a ser 15.000 y ahora somos unos 6000. Hay que mejorar la formación de militantes y cuadros públicos y debemos estar más cerca de los ciudadanos. Los ciudadanos nos tienen que ver cerca y capaces de resolver sus problemas.

En el caso de alcanzar la Secretaría General, ¿Intentará moción de censura contra el PP y gobernar junto a Ciudadanos y Podemos o aguantarán hasta elecciones 2019?

Sí, creo que estamos obligados, el PP no esta resolviendo ningún problema. Por salud democrática el PP tendría que salir del gobierno. Si llegamos a un acuerdo se podría presentar. No se debe presentar si los otros dos grupos, necesarios, no lo tienen claro. En ese caso no tendría sentido y sólo procedería esperar.

¿Se vería capaz de trasladar los acuerdos que se han alcanzado en muchos municipios por la Presidencia de la Comunidad?

Si es posible en los municipios debería serlo en la Comunidad. No entiendo por qué es posible en unos gobiernos y en otros no. Tenemos que ser capaces de entendernos con los otros partidos. Aunque mi aspiración es ganar las elecciones y no necesitar de los demás grupos.