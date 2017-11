El PSE y el sobrino del lehendakari Aguirre se desmarcan de la decisión del PNV de oponerse a la nulidad de los tribunales franquistas

Una división con precedentes... pero sólo sobre autogobierno

La ruptura de la unidad entre PNV y PSE-EE no ha sido la primera de la legislatura. Los socialistas ya se opusieron a una propuesta de EH Bildu apoyada por los nacionalistas para establecer como festividad vasca el Día del Euskera frente al Día del Estatuto fijado en su día por el Ejecutivo socialista de Patxi López. No obstante, el acuerdo de coalición entre ambos partidos recoge expresamente la libertad de acción de ambas formaciones en lo tocante a cuestiones relacionadas con el autogobierno, ámbito del que excede el tema de la memoria histórica. De hecho, durante la crisis catalana el PNV se ha posicionado a favor del derecho de autodeterminación mientras el PSE-EE rechazaba el referéndum. En principio, esta polémica parlamentaria no supondrá ninguna fricción en el acuerdo de Gobierno, según las fuentes consultadas.