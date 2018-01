Denuncian la "dejación" de las administraciones al "dar carpetazo" al fracking

En este sentido, el colectivo señala que aunque los permisos de investigación Bezana-Bigüenzo (en el sur de Cantabria) y Luena (Valles Pasiegos) están "caducados", el Gobierno central "no acaba de tramitar la extinción de los permisos", publicando este extremo en el BOE, el Boletín Oficial del Estado.

En un comunicado, la asamblea asegura que han hecho "reiterados requerimientos" a las instancias correspondientes para que esta tramitación se lleve a cabo, así como "múltiples solicitudes" de información sobre el estado de los permisos.

Detallan al respecto que el pozo de perforación en Valderredible, Sestero 1, perteneciente al permiso Bezana y Bigüenzo, "sigue con el expediente abierto", en fase de que la empresa presente el documento de Evaluación Ambiental, a pesar de que "hayan vencido sus plazos y de haber sido solicitado cuando el permiso ya estaba caducado".

"Desde las administraciones centrales nos derivan de una instancia a otra, sin darnos respuestas concluyentes, e ignoran nuestras solicitudes de información a pesar del portal de transparencia", se quejan miembros de la asamblea, para censurar a continuación que, mientras esto sucede, en Cantabria "no se dan los pasos correspondientes para solicitar la extinción de los permisos".

En este sentido, indican que el Gobierno regional podría solicitar la extinción de los permisos "simplemente alegando que se cumpla la ley", pero "no parece que se estén acordando de esta problemática".

Desde la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria, dicen, "no nos olvidamos" de esta "amenaza", y "no descansaremos hasta que no quede ni un solo permiso ni pozo vigente", concluyen.