El Parlamento pide por unanimidad la recuperación del Puente Noguerol por "justicia" con Campoo

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes por unanimidad una proposición no de ley que pide la recuperación del Puente Noguerol, que conecta los pueblos de Arija (Burgos) y La Población (Campoo de Yuso).

Los grupos parlamentarios han defendido que es una "cuestión de justicia" que se acometa esta infraestructura "comprometida" con los pueblos del sur de Cantabria por la construcción del Pantano del Ebro, inaugurado hace 65 años.

La iniciativa, impulsada por el PRC y modificada con una enmienda de Ciudadanos, emplaza al Gobierno de Cantabria a reclamar al Gobierno central la recuperación de esta infraestructura, por tratarse de "un elemento clave para la dinamización económica de la zona", previa realización de un estudio técnico y económico.

Y a iniciar las negociaciones para la colaboración con Castilla y León, los organismos de cuenca y el propio Gobierno de Cantabria para poner en marcha los trámites necesarios para la inclusión de los estudios y el proyecto técnico en los Presupuestos Generales del Estado.

Pese a la unanimidad, varios grupos de la oposición han reprochado al PRC que presente esta proposición no de ley días después de que el consejero de Obras Públicas, José María Mazón, haya expresado su apoyo al proyecto, reivindicado por una asociación campurriana. "No entiendo muy bien que se inste al Gobierno a hacer algo que ha comenzado a hacer ya", ha dicho el diputado no adscrito Juan Ramón Carrancio.

Desde el PP, el exconsejero de Obras Públicas, Francisco Rodríguez Argüeso, ha criticado que el PRC "se dé cuenta ahora" de que el Puente Noguerol es "un elemento clave para la dinamización económica" de la zona cuando lleva más de 16 años gobernando en el Ayuntamiento de Campoo de Yuso y en el Ejecutivo regional.

El portavoz del PRC y alcalde de Valderredible, Fernando Fernández, ha dicho que "en Cantabria estamos acostumbrándonos demasiado a que no se cumplan los compromisos adquiridos con nosotros" y ha acusado a Rodríguez Argüeso, natural de la comarca campurriana, de "no haber hecho absolutamente nada por su tierra" cuando fue consejero.

Por parte de Podemos, José Ramon Blanco ha dicho que "se está jugando con una reivindicación histórica que puede generar una gran ilusión y una gran frustración" a las gentes de la zona "si se queda como una proposición no de ley aprobada por el Parlamento y fin de la historia".

El diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, se ha sumado a otros portavoces al recordar que la construcción del pantano resultó "muy traumática". Su enmienda ha modificación la propuesta de resolución del PRC para incluir que se realice con carácter previo un estudio técnico y económico.