Humildad, trabajo y pop-rock, los ingredientes de una banda con futuro

El grupo reinosano Stock se convirtió el pasado mes de octubre en el primer vencedor del Concurso de Bandas de Movember Food & Rock, con lo que participarán en la primera edición del festival, programado del 10 al 12 de noviembre en el Palacio de Deportes de Santander. En el evento se reencontrarán con Loquillo y estarán junto a artistas como Rosendo, Ramoncín, o los grupos Europe, The Primitives o Avalanch, entre otros.

Desde su formación en 2013, la banda campurriana ha conseguido ofrecer cerca de 200 conciertos por toda España, en solo cuatros años, y ha compartido escena con grandes grupos del panorama musical español como Hombres G o La Pegatina.

Como conjunto sin un gran recorrido, todavía, su principal objetivo es el de "seguir creciendo poco a poco", como comenta a eldiario.es Adrián Pereira, encargado de los bajos y los coros de la banda. "Nosotros lo que esperamos siempre es ir subiendo el nivel y llegar cada vez a más gente", asegura. Para ello, consideran que Movember Food & Rock puede ser una gran oportunidad. "Evidentemente, tocar en un sitio así, con unas bandas de ese nivel y para un público más grande es un lujo para nosotros", explica Enrique Lázaro, cantante y compositor de la banda.

El principal deseo de Stock en un futuro sería el de poder dedicarse a tiempo completo a lo que más les gusta: la música. Lázaro cuenta que aunque todos tienen su trabajo fuera del grupo, se toman "muy en serio" a la banda y para ellos funciona como un oficio. "Aunque tengamos que trabajar en otras cosas para comer", matiza.

Pereira cree que es algo difícil de predecir: "No se le puede poner un límite de tiempo: puede ser ahora, puede ser dentro de diez años o puede no ser nunca, eso no lo sabemos. Tenemos que seguir trabajando y haciendo canciones, que es lo importante", subraya durante la entrevista.

Tras dos trabajos publicados, 'Cuando todo va bien', en 2014; y 'Decidido', en 2016, el grupo solo espera para el 2018 que todo vaya "por lo menos igual de bien que este año 2017". "Ya tenemos muchas canciones, y hay bastantes temas en los que hemos trabajado un poco, pero de momento estamos muy contentos con 'Decidido' y no tenemos fecha para el próximo disco", explica el bajista de Stock cuando se le pregunta por un nuevo LP.

Enrique Lázaro comenta que el proceso creativo nunca para, añadiendo que el año próximo los planes de la banda tienen previsto centrarse en seguir dando conciertos y en dar a conocer 'Decidido', "un disco del que estamos orgullosos". "Pero de momento no hay fecha prevista para grabar otro disco", finaliza.

Todos los integrantes del grupo son grandes amantes de la música "por encima de los estilos". Lázaro afirma que tienen suerte de encontrarse en un género como el pop-rock que admite tantas mezclas con otros géneros: "Es un abanico muy amplio en el que entran tanto el folk, como el blues, como el rock más duro, el pop… caben muchos estilos y podemos hacer canciones diferentes. Creo que se nota en los discos".

"Escuchamos música muy diferente: desde el hard-rock hasta el reggae. No es algo premeditado que lleguemos al local y digamos: 'Vamos a hacer una canción de pop-rock'", explica Pereira cuando se le cuestiona por el estilo de la banda. "Es lo que nos sale", añade. "Siempre intentamos sorprender a la gente, pero lo primero que hacemos es estar contentos con las canciones, con el disco y con el trabajo, porque somos nosotros los que tenemos que defenderlo", termina.

Mirando hacia el futuro

A Stock le cuesta pensar en grande, saben que la clave está en ir poco a poco. "El objetivo es seguir haciendo lo que estamos haciendo y en algún momento poder dedicarnos exclusivamente a esto", insisten en responder cuando se les cuestiona por ello.

"Nos encantaría tocar en la Campa de La Magdalena. Es algo que tenemos pendiente, es un sitio tan bonito y tan especial para Cantabria, que nos hace especial ilusión", cuenta Lázaro. "Hay muchos sueños, claramente. Tocar con los grandes", dice Adrián Pereira, pero sigue matizando que están lejos todavía: "Poco a poco, paso a paso", recalca como un mantra de la banda.