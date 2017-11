Alonso confía en que se produzca una "reacción de la sociedad catalana para defender su propia convivencia"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha confiado en que se dé una "reacción de la sociedad catalana para defender su propia convivencia" y subraya que la solución en Cataluña "pasa por las elecciones, aunque no solo" ya que "todo el daño que se ha hecho durante años no se deshace en un día".

En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, el dirigente popular advierte además del riesgo de que Gure Esku Dago se convierta en una ANC vasca ya que "todo lo que sea una pulsión hacia la inestabilidad es malo".

Tras afirmar que el PP celebrará el Día de la Memoria con el resto de formaciones cuando Sortu condene los atentados de ETA y la banda se disuelva, lamenta que ha habido una "involución en la posición de las instituciones en relación con las víctimas del terrorismo".

"Se pervierte la idea y se deja de celebrar el día de las víctimas del terrorismo para que Sortu, que sigue sin condenar los atentados de ETA, pueda estar cómodo. Es una desvergüenza", añade.

En esta línea, acusa al PSE de tener como prioridad "su comodidad", lo mismo en el pacto de gobierno que en su posición política, y subraya que la forma de actuar del PP es "más difícil, pero es importante que la mantengamos".

Por lo que se refiere a la situación en Cataluña indica que la solución pasa por las elecciones, aunque "no solo" ya que "todo el daño que se ha hecho durante años no se deshace en un día".

"Tengo confianza en que va a haber una reacción de la sociedad catalana para defender su propia convivencia", expresa para añadir que el soberanismo "está asumiendo su derrota y parte de la sociedad catalana está despertando de ese sueño de la independencia que al final ha sido una pesadilla". Asimismo, considera al expresident Carles Puigdemont un "cobarde".

"Gure Esku Dago ahora no tiene fuerza pero dejemos de actuar irresponsablemente, como Unai Rementeria, yendo a votar", afirma en referencia a que el diputado general participara la semana pasada en una de las consultas populares organizadas por la plataforma.

BAJAR IMPUESTOS

Por otro lado, afirma que su relación con el PNV es "buena" y defiende la propuesta popular de bajar impuestos ya que "viene bien a Euskadi y está en la esencia de los que tenemos, es decir el Concierto Económico". "No puede ser que lo tengamos para pagar más impuestos que en el resto de España. No puede ser porque entonces no competimos", defiende.

De este modo, reconoce que si no hay acuerdo en la reforma fiscal será "muy difícil" que el PP apoye las Cuentas vascas de 2018 y por ello "esa llave abre la puerta a los Presupuestos".

"Me gustaría que tengamos un tipo de Sociedades competitivo: 25% para grandes empresas, 23% para pymes y 19% para micropymes", expresa, para añadir que "no estamos pidiendo una cosa muy rara". "También queremos que se alivie la presión fiscal de las rentas medias y bajas", señala.

Por lo que respecta al inicio de las negociaciones del próximo martes, manifiesta que EH Bildu está "en el chantaje" ya que le dice al PNV 'yo acuerdo con usted si echa a su socio de gobierno y se lanza a una aventura soberanista como la catalana'.

"Yo solo le pido una reforma fiscal. Así que mire, igual si soy el más barato y fácil, pero también el más sensato", expresa. Además, reconoce que sería "muy bueno que hubiera Presupuestos en Madrid porque sería muy bueno para Euskadi". "Y al PNV también le interesa mucho. Ahora están bloqueados por la situación de Cataluña", incide.