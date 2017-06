Ayuntamiento de Bilbao anuncia análiticas en la ría, que serán realizadas por el Departamento de Salud

Aburto ha comparecido ante los medios para "aclarar" algunos aspectos "en la medida de lo posible" acerca del estado de la ría, a la que ha querido "devolver su imagen", ya que "estamos muy orgullosos de ella". En primer lugar, ha deseado una pronta recuperación al triatleta ingresado por leptospirosis, aunque ha considerado como "muy importante" no generar "alarmismo". "Existe un caso, pero no se ha concretado la causa, el origen ni la razón de esta infección", ha añadido.

Asimismo, ha reconocido que puede haber otros dos casos circunstanciales, ya que esas tres personas han coincidido en una prueba en la ría, "por lo que se han encendido todas las luces rojas, y por eso quiero decir que todo esto me lo tomo en serio, y me ocupo y me preocupo". "Sin embargo, me gustaría pedir que cese el alarmismo y la mala imagen que alguien está intentando dar sobre la ría", ha insistido.

El alcalde de la Villa ha señalado que los infectados "pueden llegar a ser tres de las 1.200 personas que participaron en la prueba en la ría, y las más de 7.000 que han tomado parte en eventos anteriores", además por una infección "muy difícil de detectar, que también se puede originar al beber de latas que han estado almacenadas".

"No estoy diciendo que esa sea la causa, pero sí que pueden ser producto de otros factores. Con esto no quiero desviar la atención, pero sí decir que hay que ser conscientes del daño que podemos hacer a la ría y su recuperación", ha recalcado.

Aburto ha subrayado que desde el Consistorio de Bilbao están "orgullosos de la ría", que ha pasado de ser una "cloaca" hace 40 años a "la columna vertebral de la ciudad". "Este año está mejor que el pasado, y el que viene lo estará mejor que éste", ha apuntado. Aún así, ha revelado que el Ayuntamiento está dispuesto a "tomar el liderazgo".

Por eso, aunque ha recordado que la ría "no es una zona de baños", y por lo tanto, "no necesita una analítica especial como sí requiere una zona de baño", el Consistorio bilbaíno va a hacer analíticas para medir la calidad del agua de la ría que realizará el Departamento de Salud desde el pantalán frente al Ayuntamiento hasta el Museo Marítimo, "donde existen actividades que queremos preservar y potenciar". Unas pruebas cuyos resultados se conocerán "en los próximos días".

REUNIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

Del mismo modo, Aburto ha dicho que la ría de Bilbao es una "zona compleja" donde confluyen diferentes administraciones. "Ya me gustaría que fuéramos los únicos competentes en la ría, pero no es así, por lo que vamos a trabajar y a analizar las competencias de cada uno y recoger en un documento quién tiene que dar los permisos oportunos, estableciendo un protocolo de actuación", ha declarado.

El Ayuntamniento también se reunirá con las empresas que operan en la ría para mostrarles "su cercanía y decirles que queremos trabajar de la mano para ofrecer seguridad, así como avanzar en un protocolo a seguir y cumplir para que todas las actividades programadas se realicen con tranquilidad".