Urkullu asegura que nadie de ERC le ha llamado para pedir a Puigdemont que desbloquee la investidura

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha negado que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, le haya pedido que intercediera ante Carles Puigdemont con el fin de desbloquear la investidura del próximo president de Catalunya. Durante la firma de un convenio para la creación del centro de recursos pedagógicos en Derechos Humanos de Aiete en San Sebastián, Urkullu ha salido al paso de las informaciones que sostienen que Rovira le llamó hace unos días para pedirle que hablara con Carles Puigdemont para desbloquear la situación. El lehendakari incluso ha ido más allá y asegurado que no ha hablado con Rovira de este o de cualquier otro asunto.

La obsesión por la estabilidad institucional sí llevo al lehendakari el pasado mes de octubre a erigirse en mediador entre La Moncloa y Puigdemont, con contactos directos y continuados con un estrecho colaborador de Mariano Rajoy y con el propio president.

Esas conversaciones facilitaron la vía para celebrar elecciones autonómicas el 20 de diciembre, pero en el último momento el president cerró esa puerta al asegurar que no tenía "garantías" de que el Estado no fuese a intervenir la autonomía catalana. Finalmente, el Parlament declaró la independencia. Urkullu ha sostenido que el referéndum del 1 de octubre no era un proceso con "garantías" y con riesgo de "fractura social". Por eso trató de modular la respuesta del Estado, algunos de cuyos pasos ha criticado por "desproporcionados", como las cargas policiales o incluso el mensaje del Rey.