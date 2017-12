"El Gobierno no soporta la normalización social de los clubes de cannabis"

Se trata del último paso de esta plataforma para que el tribunal europeo se pronuncie sobre la viabilidad y los requisitos que deben cumplir los clubes de cannabis en España, después de que el Tribunal Constitucional no interpretase esta cuestión en una sentencia de amparo a cinco miembros de un club bilbaíno de cannabis. En esa sentencia, el Constitucional amparó a los miembros de la asociación Ebers, condenados por el Supremo, porque no se les había dado audiencia previa para conocer sus alegaciones, pero no se pronunció sobre la situación de estos clubes.

Es decir, que el colectivo de clubes sigue sin conocer los requisitos que deben cumplir para operar legalmente. "El Tribunal Constitucional lo que ha hecho es blindarse para evitar recursos, pero la inseguridad jurídica está muy presente. los clubes tratan de ajustarse a la legalidad. Por ejemplo, se trata de clubes con pocos socios, que no venden a terceros, que ni siquiera cultivan, que tienen vigilancia....".

La regulación actual, según Brión, está por encima de la libertad y la libre elección de los ciudadanos, incluso de la salud porque 'obliga' a recurrir al mercado clandestino al prohibir la actividad de los clubes".

El limbo en el que se mueven los clubes de cannabis puede provocar que un juez condene a sus socios, mientras que otros los exculpe. En lo que va de año, en Euskadi se han archivado cuatro casos contra clubes elevados por la Fiscalía. En la actualidad, en la comunidad autónoma hay 167 clubes registrados, aunque solo están operativos 80, con una media de 100 socios por cada uno.

Recientemete, el Tribunal Constitucional anuló la Ley Foral navarra que regula los clubes de cannabis al considerar que se trata de una materia que tiene incidencia en el ámbito penal y, por lo tanto, su regulación autonómica invade las competencias que el Estado tiene sobre esta cuestión.