Loli García acusa al Gobierno vasco de "dejadez" y de falta de política industrial y le reclama "un cambio de rumbo"

La secretaria general de CC.OO. Euskadi, Loli García, ha acusado al Gobierno vasco de "dejadez" en materia de Industria y le ha reclamado "un cambio de rumbo" porque la política industrial es "inexistente". En este sentido, ha defendido un control público de las decisiones empresariales "cuando hay dinero público de por medio".

En una entrevista concedida a Europa Press, ha afirmado que, a la vista de las dificultades que están atravesando algunas empresas emblemáticas en Euskadi, "no se puede decir que estemos superando la crisis".

A su juicio, se está "otra vez" con un modelo de crecimiento que está "generando muchas dificultades" y ha indicado que todavía no se ha recuperado el empleo que tenía la industria antes de la crisis. "Falta mucho para recuperar ese empleo", ha apuntado Loli García, que ha lamentado que el crecimiento económico esté basado "en sectores de bajo valor añadido".

"CAMBIO DE RUMBO"

Loli García cree que debe haber un "cambio de rumbo" y una "política industrial seria y clara en este país". Para ello, se debería acometer una reforma fiscal "importante" porque "tiene que haber apoyo económico desde el ámbito público para la creación de un sector industrial y el mantenimiento de un sector industrial fuerte en Euskadi".

En su opinión, eso pasa por mejorar las condiciones de trabajo, mantener el talento porque "se nos está marchando a raudales de Euskadi", e impulsar el emprendizaje.

Loli García ha denunciado, además, que "no hay una apuesta real" en los ámbitos de la investigación de la I+D y todo ello hace que "en la industria algunos sectores estén pasando por dificultades".

EMPRESAS

En todo caso, cree que hay que hacer un análisis por empresas y cree, en relación a La Naval, que es un "caso clarísimo de mala gestión empresarial".

Loli García ha apuntado que es algo que venía denunciando CC.OO. y ha recordado que el sindicato también venía reclamando al Gobierno vasco "la necesidad de tomar medidas antes". "No se puede permitir que se acuda a los sindicatos cuando la situación de una empresa es ya insostenible con un nivel de deuda muy difícil de afrontar y un nivel de agujero económico muy difícil de abordar", ha apuntado.

La responsable de CC.OO. Euskadi ha señalado que es algo que preveían que se podía dar desde que se produjo la venta de la SEPI a entidades privadas. A su juicio, se tenían que haber mantenido "unas garantías de control desde lo público". En todo caso, cree que La Naval "tiene solución" y hay que "ponerse a trabajar en ello".

"Y, desde luego desde los poderes públicos se deben poner a trabajar y que no se permita que se vuelvan a dar situaciones de este tipo. Estamos hablando de una empresa puntera tecnológicamente, de una empresa motor en la Margen Izquierda, un territorio muy castigado por la crisis y estamos hablando de una empresa que tiene pedidos de trabajo", ha agregado.

En el caso de CEL, ha apuntado que tiene que ver con "problemas de falta de inversión" y el de General Electric es "un claro ejemplo de deslocalización muy grave". Loli Garcia ha manifestado que tampoco ha habido intervención de los poderes públicos para paliar la situación de esta empresa "con carga de trabajo y con nivel productivo".

Por otra parte, también ha analizado la decisión de Siemens Gamesa de realizar un ajuste de plantilla y ha mostrado su preocupación porque hace tan solo seis meses se vendió la operación entre Siemens y Gamesa como una "fusión estrella".

CONTROL PÚBLICO

"Y no es posible que seis meses después se nos presente que hay no sé cuántos millones de perdidas, alguien tendría que pararse a analizar ese tipo de cuestiones, tendría que haber un control público sobre las decisiones empresariales, sobre todo, cuando estas empresas se están beneficiando de un montón de deducciones fiscales y al final no deja de ser dinero público. Por lo tanto, tenía que haber una intervención pública en este tipo de decisiones", ha apuntado.

En este sentido, ha reclamado al Gobierno vasco responsabilidad porque "todas estas empresas han recibido un montón de dinero público por una vía o por otra". "O por la vía directa, de inversiones públicas, en algunos casos, como el caso de La Naval, o por la vía indirecta en las deducciones que se les están aplicando en el Impuesto de Sociedades", ha asegurado.

Loli García cree que hay "un grado de dejadez" por parte del Gobierno vasco y ha insistido en defender "la intervención del control público en las empresas" cuando "hay dinero público de por medio".

En este sentido, ha calificado de "inexistente" la política industrial del Gobierno vasco, que recientemente Confebask elogió públicamente, y ha manifestado que se ha presentado un plan de industrialización que "no ha contado con la participación, en absoluto, de las organizaciones sindicales".