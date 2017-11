Loli García cree que el fiscal general del Estado debería estar cesado ante su actuación en el conflicto catalán

La secretaria general de CC.OO. Euskadi, Loli García, cree que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, debería estar cesado ante su actuación en el conflicto de Cataluña y ha defendido el diálogo y el consenso para solucionar este problema frente a la "unilateralidad de la Generalitat" y las "medidas represivas" del Gobierno central.

En una entrevista concedida a Europa Press, Loli García ha afirmado que les parece "totalmente desproporcionado" el encarcelamiento de exmiembros del Govern y de la Mesa del Parlamento catalán y ha indicado que, "más allá de las implicaciones judiciales que puedan tener determinadas actuaciones", el sindicato no comparte que se aplique la privacidad de libertad de manera provisional a una serie de personas que, "desde nuestro punto de vista, no reúnen las condiciones que implica esa privación".

Por lo tanto, se ha mostrado totalmente en desacuerdo con estos encarcelamientos y ha añadido que, además, no ve "en parte de las personas" algunos de los delitos que se les imputan.

Loli García ha indicado que es verdad que la Generalitat tiene "una parte de responsabilidad en el conflicto" que se está viviendo, pero también es verdad que, "con medidas represivas y judiciales" el conflicto de Cataluña no se va a arreglar".

La dirigente de CC.OO. ha rechazado la unilateralidad de la Generalitat porque "conlleva escenarios de fractura de la convivencia social" y eso, en su opinión, "no es positivo ni para la ciudadanía catalana ni para el conjunto del Estado, ni, desde luego, para conseguir mejorar la situación".

No obstante, ha manifestado que también el Gobierno central tiene "mucha responsabilidad". "No han sido capaces ni siquiera de reconocer que había un problema en Cataluña y, si no son capaces de reconocer que hay un problema en Cataluña, es muy difícil que se apliquen soluciones políticas y, cuando han empezado a reconocer que había un problema en Cataluña, sus actuaciones no han sido las adecuadas", ha añadido.

Loli García cree que se le debería solicitar al Gobierno del Estado que "pare con estas medidas represivas" y, ante la apelación que pueda hacer a la existencia de la separación de poderes, ha señalado que el Ejecutivo no tiene capacidad de intervención en el ámbito judicial "pero sí en el ámbito de la Fiscalía General del Estado".

FISCAL GENERAL DEL ESTADO

En este sentido, ha afirmado compartir el planteamiento de otras organizaciones que defienden que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, "tiene que estar cesado".

"El fiscal general del Estado, que es el que indica la petición de penas, es una persona que está reprobada en el Parlamento, que tenía que estar cesada por los problemas de actuación política que ha hecho y que hace declaraciones con valoraciones políticas como las que hizo en rueda de prensa. Nos parece muy preocupante", ha manifestado.

A su juicio, en Cataluña hay un "problema político importante, de calado" y, "a los problemas políticos hay que buscarles soluciones políticas".

En este sentido, ha destacado la necesidad de diálogo "dentro de Cataluña y luego fuera de Cataluña pero primero dentro de Cataluña". "Necesidad de diálogo entre diferentes, búsqueda de acuerdos y consensos amplios que tienen que darse ante un tema de este calado y de estas condiciones que pueden pasar no sólo por la independencia sí o no que también, pero pueden pasar también por otros escenarios de mejora y aumento del autogobierno, de mayor desarrollo social", ha indicado Loli García, que ha lamentado que en este proceso no se hable de la parte social y solo se mencione el aspecto territorial.

DERECHO A DECIDIR

García ha defendido, tras la búsqueda de esos consensos "amplios", el "refrendo" por parte de la ciudadanía catalana porque es "la que tiene el derecho a decidir".

La dirigente de CC.OO Euskadi ha asegurado que nunca van a cuestionar el derecho a decidir porque es "un derecho innato a las personas y a la ciudadanía". "Pero si nos cuestionamos cómo se ejerce ese derecho a decidir y queremos que ese derecho a decidir se ejerza sobre propuestas concretas trabajadas desde la política y desde el consenso previo porque si no estamos trasladando la responsabilidad de la política a la ciudadanía y tiene que haber acuerdo y trabajo político previamente, ese es el escenario que nosotros venimos defendiendo y vamos a seguir defendiendo", ha agregado.

Loli García cree que el 21 de diciembre, fecha de las elecciones catalanas, "no van a cambiar sustancialmente las cosas a cómo están ahora" y el problema "va a seguir existiendo", por lo que espera que, tras esta cita, "tanto por una parte como por la otra se den estos escenarios de diálogo, de búsqueda de acuerdo y el refrendo por parte de la ciudadanía catalana".

La dirigente sindical ha afirmado también que el modelo autonómico actual está agotado y es necesario "abordar reformas constitucionales de calado" que permitan "otro encaje territorial diferente" al actual y otros "ámbitos de financiación autonómica". Sin embargo, a su juicio, esa reforma constitucional no se debe limitar a abordar los problemas territoriales, sino también los sociales.

Por otra parte, ante la ausencia del sindicato en la manifestación del día 4 en Bilbao contra la aplicación del artículo 155, ha indicado que esa marcha partía de "escenarios unilaterales" y no se daba ningún tipo de cuestionamiento sobre la responsabilidad del Govern, sino que se ponía "solo el peso en la pata del Estado que tiene mucho peso, pero la Generalitat también tiene que hacer una reflexión".

En este sentido, Loli García, que se muestra contraria a la aplicación del artículo 155, ha asegurado que el sindicato no va a participar "nunca" en escenarios de unilateralidad porque sólo conllevan "situaciones de fractura de la convivencia social".

Ante el hecho de que CC.OO. no convocara la huelga general del pasado día 8 en Cataluña, ha indicado que no les parece "adecuado" convocar una huelga general "con motivos políticos". Tras defender la necesidad de "tejer muchos escenarios de solidaridad, de diálogo y encuentro" en Cataluña, no cree que el "mecanismo de actuación" deba ser que "sigan pagando solo los trabajadores del país las discrepancias en la política"

EUSKADI

Loli García no teme un contagio del 'procés' en Euskadi porque considera que el PNV "no está en esa línea" y tiene un "planteamiento diferente". Ha recordado que en Euskadi hay una ponencia parlamentaria abierta de debate en torno al desarrollo del autogobierno y el modelo de convivencia.

"Aquí no es tanto un tema de ámbito de independencia sí o no sino qué modelo de Estado queremos y cómo ese modelo de Estado se encaja en este país", ha señalado la dirigente de CC.OO. que ha defendido buscar acuerdos entre diferentes que mejoren el desarrollo del autogobierno vasco y "obviamente y, fruto de eso, se tendrá que llevar a refrendo".

Asimismo, ha manifestado que el PNV está apostando por la bilateralidad y su propuesta está "mucho más armada en cuanto al ámbito de negociación", por lo que no cree que contemple la unilateralidad.

Por último, en relación a ELA y LAB, cree que están 'dejando de lado' a los trabajadores en favor de las reivindicaciones independentistas. Según ha apuntado, ELA "hace mucho tiempo que está en esta clave" y LAB lo que hace es "un abandono clarísimo del ámbito sindical en favor del político".