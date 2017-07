Mendoza defiende el derecho a decidir en el pleno itinerante que las Juntas de Gipuzkoa celebran en Oñati (Gipuzkoa)

La presidenta de las Juntas Generales de Gipuzkoa, la jeltzale Eider Mendoza, ha defendido el derecho a decidir que "une a la sociedad y vincula a los individuos a un pueblo", mientras que "lo contrario, la negación del derecho es factor de división", en el Pleno itinerante del Parlamento guipuzcoano celebrado este domingo en Oñati.

Ha sido la cuarta vez en la historia del Parlamento guipuzcoano que este pleno itinerante, que se celebra todos los 2 de julio, ha tenido lugar en el citado municipio guipuzcoano, desde la primera vez que tuvo lugar en 1847.

La corporación municipal de Oñati, con el alcalde Mikel Biain a la cabeza, ha recibido en el soportal del Ayuntamiento de la localidad a la presidenta de las Juntas Generales de Gipuzkoa, la jeltzale Eider Mendoza, así como a los junteros y al Gobierno foral encabezado por el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano.

En el pleno, tras las palabras del alcalde de Oñati, ha tomado la palabra Mendoza que ha desgranado algunos hechos históricos relativos a la derogación de las Juntas Generales y su reinstauración en 1979. La presidenta de las Juntas ha afirmado que "cada generación está unida a las anteriores, las necesita y, a la vez, se debe a las siguientes generaciones".

"En ello consiste, en cierta medida, ser pueblo y nación", ha añadido. Además, ha manifestado la "firme convicción" de que "el camino emprendido en Catalunya es legítimo y digno para dar respuesta política a una cuestión, asimismo, política, en paz y democracia".

Asimismo, ha defendido que "en este siglo queremos decidir el futuro de nuestro pueblo con un voto en lugar de un arma, todos y todas en igualdad y libertad", lo que ha considerado "una aportación relevante a la historia de la Unión Europea y a la humanidad, un salto político cualitativo necesario".

"Aquí hallamos la fuerza de la democracia, la cumbre de la política y la esperanza de los pueblos, como el nuestro, Euskadi", ha sostenido. Además, ha subrayado que "si no hay democracia sin libertad, y no la hay; si el miedo y la mentira ahogan la libertad de la gente, y ciertamente la ahogan, esas armas no tienen justificación en democracia".

"VOLUNTAD LIBRE"

A su juicio, "cuando la democracia construye pueblo, la democracia es la ley, es decir, la voluntad libre de los ciudadanos de un pueblo". Mendoza ha añadido que "cuando un derecho se cumple no divide al pueblo, al contrario" y así ha sostenido que "el derecho de decidir el futuro político-jurídico de un pueblo es de todos y cada un de nosotros y nosotras, sin excepciones ni imposiciones".

"El cumplimiento de ese derecho une a la sociedad y vincula a los individuos a un pueblo", mientras que "lo contrario, la negación del derecho s factor de división", ha finalizado.