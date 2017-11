El ciclo Nosferatu 'Futuro (s) imperfecto (s) - Distopía y cine' comienza el miércoles con 'El planeta de los simios'

El ciclo Nosferatu 'Futuro(s) imperfecto(s) - Distopía y cine' comienza este miércoles en Tabakalera de San Sebastián con la proyección de la película 'El planeta de los simios' de Franklin J. Schaffner. Hasta el 20 de junio habrá 24 sesiones, en las que se proyectarán 25 títulos realizados entre 1921 y 2006 que abordan, de formas muy diversas, el mundo de las distopías.

En un comunicado, Donostia Kultura ha destacado que la selección de películas ha pretendido ser "lo más variada posible", tanto por el lugar de procedencia de los títulos y la época de producción como por su acercamiento al concepto de distopía.

Con motivo del ciclo se han editado dos libros, el primero 'Futuro(s) imperfecto(s). Cine y distopía', coordinado por Antonio José Navarro, y 'Biharko amesgaiztoak. Distopien ibilbidea literaturatik zinemara', escrito por Zigor Etxebeste. Las entradas para todas las proyecciones costarán 3,5 euros y hay un abono para todas las sesiones y los dos libros por 55 euros. Los abonos del ciclo serán limitados y solo se venderán en el punto de información de Tabakalera desde este lunes.

Tras 'El planeta de los simios', la siguiente sesión será el 22 de octubre con 'Metrópolis'; el 29 octubre se podrá ver 'Things to Come' (1936) de William Cameron en euskara; y el 13 de diciembre 'La Jetée' (1962)de Chris Marker. Además, el 10 de enero se proyectará 'Pasaporte para Pimlico' (Passport to Pimlico, 1949) de Henry Cornelius; el 17 de enero 'El proceso' (Le Procès, 1962) de Orson Welles y el 24 enero 'Lord of the Flies' (1963) de Peter Brook, en euskara.

El 31 de enero se verá 'Lemmy contra Alphaville' (Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution, 1965) de Jean-Luc Godard; el 7 febrero 'Fahrenheit 451' (1966) de François Truffaut; el 21 febrero'THX 1138' (1971) de George Lucas; el 7 marzo 'Z.P.G. - Zero Population Growth' (1972) de Michael Campus, en euskara; el 14 marzo 'Cuando el destino nos alcance' (Soylent Green, 1973) de Richard Fleischer y el 21 marzo 'El dormilón' (Sleeper , 1973) de Woody Allen y el 11 abril 'La decima vittima' (1965) de Elio Petri, en euskara.

Además, el 18 de abril se proyectará 'La fuga de Logan' (1976) de Michael Anderson, el 2 mayo 'Mad Max: Salvajes de autopista' (Mad Max, 1979) de George Miller; el 9 mayo '1984' (1984) de Michael Radford, en euskara, y el 16 mayo 'Están vivos' (They Live, 1988) de John Carpenter; y el 23 mayo 'El cuento de la doncella' (The Handmaid's Tale, 1990) de Volker Schlöndorff.

Finalmente, el 30 mayo se proyectará 'Ghost in the Shell' (Kokaku kidotai, 1995) de Mamoru Oshii, en euskara; el 6 de junio 'Matrix' (The Matrix, 1999) de Lana Wachowski y Lilly Wachowski; el 13 de junio 'El tiempo del lobo' (Le Temps du loup, 2003) de Michael Haneke y el 20 de junio 'Hijos de los hombres' (Children of Men, 2006) de Alfonso Cuarón.