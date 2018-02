Valls recomienda a España y Francia mantener la firmeza "hasta la derrota" de ETA

'No hay billetes' en el hotel de Londres e Inglaterra

El hotel de Londres y de Inglaterra de San Sebastián, un pedazo de historia de la ciudad junto a La Concha, ha sido el escenario del homenaje a Manuel Valls, que se ha expresado en castellano. Entre el público asistente -unos dos centenares de personas- no estaban solo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, los ministros Juan Ignacio Zoido y María Dolores de Cospedal -que ha ejercido de secretaria general del PP y ha dirigido una reunión ejecutiva del PP vasco-, sino también aquel viejo PP de José María Aznar, que ha estado acompañado por su esposa, Ana Botella, exalcaldesa de Madrid. Allí estaba su ministro de Interior y enviado a Euskadi para intentar derrocar al nacionalismo, Jaime Mayor Oreja, la que fuera presidenta del PP vasco, María San Gil, y el ahora líder de VOX, Santiago Abascal, quienes se han encontrado con los actuales dirigentes 'populares', Alfonso Alonso, Javier Maroto o Borja Sémper. Las dos almas del PP, según el titular de la agencia Efe. Y, en medio, Ciudadanos, representado por Juan Carlos Girauta. El PSE-EE ha enviado también una representación encabezada por su secretaria general, Idoia Mendia. No ha habido representación ni del PNV ni del Gobierno vasco, aunque sí ha hecho acto de presencia el titular del Ararteko, Manuel Lezertua, como también representantes de la judicatura, la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad del Estado. Varios diplomáticos de la República Francesa, entre ellos el embajador en España, Yves Saint-Geours, han arropado al ex primer ministro.