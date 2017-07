Estos son los mejores relojes inteligentes para presumidos

Los relojes inteligentes son un producto realmente útil para todos aquellos que quieren vigilar su peso, mantener la línea o monitorizar su actividad física diaria. Sin embargo, no siempre son compatibles con el código de vestimenta del trabajo u otros ámbitos que exigen más formalidad. Por todo ello, hemos seleccionado unos cuantos modelos más discretos pero igual de efectivos. Si estás buscando un smartwatch, sigue leyendo, puede que encuentres el tuyo aquí:

1- Tom Tom Spark 3: es una buena opción para quienes suelen salir a correr. Está disponible en dos tamaños y no pesa más de 50 gramos. Incluye sistema GPS, almacenamiento de música (que puedes escuchar con auriculares Bluetooth), un explorador de rutas y un pulsómetro. Es compatible con diversas aplicaciones de running aunque también funciona muy bien en actividades como el ciclismo, la natación (sí, es sumergible) y las sesiones de gimnasio. Su precio ronda los 150 euros.

2-Garmin Forerunner 630: si eres un entusiasta del running y buscas el mejor reloj inteligente para monitorizar tus carreras, no busques más. Este modelo no es tan grande ni aparatoso como sus versiones anteriores y tiene un diseño sencillo que lo hace fácil de leer y más atractivo (ideal si quieres apagar el GPS y usarlo como un reloj normal). Si vas en serio con lo de salir a correr, éste es uno de los mejores relojes que puedes adquirir. Mide menos de 12milímetros y pesa 44 gramos y además es resistente al agua. La página web de la marca y su aplicación, Garmin Conect, son herramientas muy buenas para comprobar tus progresos. Cuesta alrededor de 185 euros.

3-Apple Watch 2: puede tratarse del smartwatch más ligero, pequeño y cómodo de llevar (y que además mida tu actividad física) del mercado. Está disponible en dos tamaños y tiene sólo un milímetro de grosor. Es cierto que no se trata de un reloj deportivo, sino un reloj para el día a día que además mide la distancia recorrida al correr o montar en bicicleta y además, es resistente al agua, por lo que puedes llevarlo a la piscina. Además, cuenta con Apple Pay y Apple music, que funcionan incluso cuando dejas tu teléfono móvil en casa. Su precio está alrededor de los 325 euros.

4-Garmin Vivosmart HR+: un gran reloj deportivo y mucho más fino que otros modelos, aunque también cuenta con GPS, pulsómetro y una batería de 6 días de duración que se mantiene incluso con sesiones de ejercicio y las notificaciones del smartphone activadas. Funciona tanto con sistema iOS como Android y se sincroniza con Garmin Conect. Por supuesto, es un medidor de actividad (y muy bueno) en el que puedes establecer tu objetivo e ir modificándolo según tus necesidades. Su precio: 193 euros.

5-Fitbit Alta HR: es una buena opción si lo que buscas es un medidor de actividad con estilo y una pantalla pequeña. Dos de sus nuevas características son un pulsómetro y una alerta de sedentarismo que te recuerda que debes moverte una vez cada hora aproximadamente. Además de eso, monitoriza la distancia que recorres cada día y las calorías que consumes.

6-Withings Activité Pop: perfecto para el día a día. Está dirigido a aquellas personas que quieran dejar de ser sedentarias, ya que cuenta los pasos que das, las calorías que quemas o la distancia que recorres, por lo que no es el más indicado para deportistas. Además, si no te molesta dejártelo puesto mientras duermes, puede monitorizar tu sueño. Tiene correa intercambiable y está disponible en tres colores. Otra ventaja es que la batería dura seis meses, por lo que no tendrás que preocuparte mucho por cargarlo. Precio: 131 euros.

7-Bellabeat Leaf: más que un reloj inteligente este producto es una joya inteligente. Puede llevarse a modo de collar o de broche y proporciona un seguimiento del estilo de vida, es decir, es capaz de monitorizar tus pasos, tu sueño e incluso tu respiración. Además, puedes incluir tu nivel de estrés y el aparato cruza esos datos con los de tu respiración para poder hacer un seguimiento futuro de tu estrés. Su batería dura seis meses y además hay varios accesorios disponibles para que puedas personalizarlo a tu gusto. Su precio ronda los 100 euros.

Como ves, hay bastante variedad donde elegir. ¿Sabes ya cuál es el tuyo? También constituye un buen regalo de cumpleaños o aniversario por lo que, si te faltaban ideas, aquí tienes algunas para empezar. Si te encanta alguno de estos aparatos pero se te sale un poco de presupuesto, no dudes en acudir a compañías financieras privadas, ya que su negocio consiste en proporcionar dinero al momento, por lo que no tendrás que esperar nada para hacerte con tu smartwatch.