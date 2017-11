El 13% de la población navarra, unas 83.000 personas, está en situación de pobreza

La Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social ha presentado el séptimo informe Arope, que hace un seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España y que concluye que el 13% de la población residente en Navarra, unas 83.000 personas, estaba en situación de pobreza o exclusión social en el año 2016.

Del total de estas personas, 57.000 se encuentran por debajo del umbral de pobreza fijado para este año en 8.208,5 euros, es decir, 684 euros mensuales para un hogar compuesto por una sola persona.

Por otra parte, la tasa de pobreza mantiene un sesgo de género "importante", situándose la tasa de pobreza de las mujeres 2,5 puntos porcentuales por encima de la masculina.

La Red de Lucha contra la Pobreza ha apuntado que las condiciones de vida de las personas pobres "no pueden comprenderse de manera fidedigna sin recurrir a una magnitud que dé cuenta de la intensidad de la pobreza que soportan a través de la medición de la llamada 'brecha de pobreza', es decir, la cantidad de dinero que necesita ingresar una persona pobre para dejar de serlo".

En este sentido, los datos revelan que a partir de 2011 la 'brecha de pobreza' "comienza un intenso y continuado período de crecimiento en el que pasa desde el 9,1% al 48,7% en el año 2016, es decir, cada vez resulta más complejo salir del círculo vicioso de la pobreza".

Pobreza extrema

La pobreza severa agrupa a aquellas personas que viven en hogares cuya renta por unidad de consumo es igual o menor a 4.104 euros al año. En el año 2016 esta situación de extrema necesidad alcanza a tres de cada seis personas pobres (43,3% del total de pobres).

Además, para el caso de las personas mayores, unas 53.000 pensiones, que representan el 40,8%, tienen un importe inferior al umbral de pobreza, de las cuales 9.000 pensiones tienen un importe inferior al umbral de pobreza severa.

En el caso de privación material severa, el 46,1% de las personas residentes en Navarra experimentan dificultades para llegar a fin de mes.

Las personas que llegan a fin de mes con "mucha dificultad" son un 7,9%. Estas personas viven en hogares que carecen al menos de tres conceptos de los nueve siguientes: no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, o mantener la vivienda con una temperatura adecuada, o no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, o ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en compras a plazos en los últimos 12 meses, o no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año, o no puede permitirse disponer de un automóvil o teléfono o televisor o lavadora.

La Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social ha valorado "positivamente los esfuerzos que se están realizando en pos de la inclusión social en Navarra a través de la implementación de políticas e instrumentos normativos para dar respuesta a la situación actual en relación con la pobreza y la exclusión social", pero ha afirmado que "es del todo necesario que sean acompañados de una dotación presupuestaria acorde y suficiente para lograr los cambios esperados en términos sociales".

Por ello, ante la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2018 en el Parlamento, la red ha reclamado "una mayor reorientación del presupuesto público para dar respuesta a la situación expuesta, dotando de recursos suficientes a las políticas sociales concibiendo las mismas como inversión pública en las personas que son sin lugar a dudas el mayor activo de esta sociedad"