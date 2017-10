Hablamos? convoca a Rajoy y Puigdemont a comer para desatascar la crisis

La plataforma Hablamos? ha hecho pública una carta dirigida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al de la Generalitat, Carles Puigdemont, para convocarles a una reunión para comer juntos el 28 de octubre en un lugar que dicen que han comunicado a ambas partes para desatascar la crisis catalana.

Esta plataforma, que convocó por las redes sociales una movilización el pasado 7 de octubre en varias ciudades de España a favor del diálogo, insiste en seguir demandado una "salida dialogada al conflicto de Cataluña".

Sin embargo, el fracaso de las distintas llamadas que se han producido hasta ahora les lleva a advertir de que "hoy estamos más cerca de que se desencadene una crisis política y social de consecuencias imprevisibles y posiblemente catastróficas".

"Ante la gravedad de la situación incapacidad demostrada por ambas partes para encontrar una solución dialogada", Hablamos? ha decidido invitar a Rajoy y a Puigdemont a reunirse el jueves 28 de octubre "para comer juntos en un restaurante ya reservado" -aseguran, y cuyo emplazamiento, según han confirmado a Efe, han comunicado ya a sus respectivos gabinetes.

"El fracaso de la política, y el suyo como gobernantes, no puede conducirnos al fracaso como sociedad abierta, plural, libre y diversa", aseguran desde esta iniciativa ciudadana, que cree que Rajoy no puede seguir negando el diálogo amparándose en una ley que no es compartida por amplios sectores de la sociedad catalana.

Al tiempo, consideran que Puigdemont no debe seguir apelando al referéndum del 1 de octubre como sustento de su legitimidad cuando "no se pudo hacer campaña por el 'No' ni fue el resultado de un proceso político suficientemente dialogado".

"Señores Rajoy y Puigdemont, somos conscientes de que pueden considerar esta iniciativa como ingenua o absurda, fruto de ciudadanos anónimos bienintencionados pero ignorantes de la complejidad del conflicto político que vivimos y de sus raíces históricas, legales e institucionales. Se equivocarán una vez más", señala la carta.

Con esta iniciativa, Hablemos? dice estar trasladando a ambos mandatarios lo que cree que es "un clamor mayoritario de la sociedad española y catalana", que el diálogo es la única "salida posible".