El PP opta por su propia comisión de estudio frente a "vía muerta" del BNG

La viceportavoz del PPdeG en el Parlamento, Paula Prado, ha avanzado hoy que su formación no apoyará las peticiones de comisión de estudio de los otros grupos sobre los incendios forestales porque su grupo parlamentario registrará una solicitud propia.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer la creación de una comisión específica en el Parlamento gallego para alcanzar un pacto forestal con el objetivo de intentar evitar las consecuencias de los grandes incendios forestales, en su comparecencia en la Cámara autonómica tres semanas después de los incendios del pasado mes de octubre que asolaron en dos días casi 50.000 hectáreas y provocaron la muerte de cuatro personas.

Así las cosas, el Parlamento ha debatido hoy sobre las diferentes fórmulas de establecer la comisión ya que mientras el BNG ha llevado hoy una PNL al pleno en este sentido, En Marea y PSdeG han realizado su propuesta ante la Mesa del Parlamento, al amparo del artículo 51 del reglamento de la Cámara, que indica que la creación de comisiones especiales la podrá acordar la Mesa del Parlamento por iniciativa propia, de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los diputados, después de la audiencia de la junta de portavoces, En Marea y PSdeG han ratificado esta solicitud.

No obstante, y pese al voto en contra del PPdeG, todos los grupos de la oposición han respaldado la PNL nacionalista y, por su parte, el BNG se ha abierto a sumarse a la petición conjunta del resto de grupos, en aras de mandar "un mensaje de unidad" en cuanto a un asunto tan sensible.

En su intervención en el debate de la PNL, Prado ha incidido en que no tiene sentido que su grupo vote esta propuesta que "juega a la confusión" y no aclara si quieren una "comisión de estudio o de investigación".

No obstante, "fuese cual fuese" su petición, una PNL no es el canal adecuado para solicitarlo, "y la señora Ana Pontón que es la diputada más veterana de esta Cámara lo sabe", además se lo recordaron los otros grupos de la oposición que saben "que usted no es de fiar".

Además, Paula Prado, ha subrayado que en la junta de portavoces no se vetó la comisión presentada por En Marea y PSdeG, y que únicamente se aplazó su toma en consideración hasta la comparecencia del jefe del Ejecutivo.

Según Prado, el BNG sabe que la suya es "una vía muerta" que solo presenta con el objetivo de buscar "propaganda y partidismo" para "a mayor gloria del Bloque ponerse una medalla" intentando decir que la comisión se abre a petición del partido minoritario.

"Demuestran que no son de fiar ni para sus socios de oposición y menos para los gallegos" porque ahora como las encuestas en 2016 "le daban un diputado y después consiguieron seis, pues piensa que es la jefa de la oposición y quiere ejercer de eso".

Además, en cuanto a la petición de una comisión en la que intervengan miembros de Seaga, la diputada ha sostenido que se permitirá pero que también deberá acudir a ella Peter Brea, delegado sindical de Seaga en A Coruña y otrora candidato a la Alcaldía de Carral por el BNG, que se negó a acudir a trabajar durante la ola de incendios pese a que se lo pidieron.

Esta afirmación causó gran enfado en el viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, que exigió que no se hablase de personas que no pueden defenderse en sede parlamentaria, lo que desembocó en que le llamase dos veces al orden, y que Prado lo acusase de tener una "mandíbula de cristal" cuando le tocan a los suyos.

Por su parte, en su proposición no de ley, el BNG ha pedido abrir una "una comisión sin límites ni vetos", de igual forma que se hizo en el pasado durante la ola de incendios que también asoló Galicia durante el Gobierno del bipartito.

La diputada Noa Presas ha reiterado que esa es la fórmula correcta para "estudiar todos los factores" y "qué falló" el fin de semana de octubre en el que se calcinaron casi 50.000 hectáreas.

Ha pedido una comisión completa con declaraciones de trabajadores y directivos de forma que se pueda saber "por qué tardaron tanto en solicitar ayuda", o las causas de los incendios para "a partir de las conclusiones" mejorar las políticas rurales y forestales.

Presas ha reiterado que la petición de su formación pide "menos" que lo que reclamaba el PP cuando estaba en la oposición pero más de lo que ahora ofrecen para que la comisión no se quede en mera propaganda.

Así la nacionalista ha incidido en que "no podemos permitir desaprovechar esta oportunidad para que se realicen cambios profundos" y por ello, su formación participará en cualquier elemento que se habilite pero pidiendo "garantías" y no aceptando el "terrorismo incendiario como causa única".

La parlamentaria del PSdeG Patricia Vilán ha considerado que esta petición es "estupenda" y su debate "sirve de antesala" para la creación de la misma, pero no es "la fórmula de pedirlo" ya que se debe hacer ante la Mesa.

El diputado de En Marea Davide Rodríguez ha señalado que la comisión será "vital" para conocer las causas por las qué arde el monte y permitirá actuar en consecuencia.