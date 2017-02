El fiscal Pedro Horrach insinúa que pedirá prisión preventiva con fianza para Urdangarin y Torres

El fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, ha sugerido este lunes que pedirá una medida cautelar de prisión preventiva con fianza para el ex duque de Palma Iñaki Urdangarin y su ex socio Diego Torres, aunque esperará a escuchar a ambas partes en la vistilla de medidas preventivas solicitada por la Fiscalía Anticorrupción. De esta forma, con el depósito de la fianza ambos evitarían la cárcel mientras la Sala Segunda del Tribunal Supremo tramita los recursos.

A lo largo de este lunes se dará a conocer la fecha y la hora de la vista judicial de medidas preventivas, en la que se tomará la decisión final. El criterio general de la Fiscalía es pedir prisión preventiva para penas superiores a los 5 años, como es el caso de Urdangarin y Torres, condenados a 6 años y 3 meses de cárcel y 8 años y 6 meses, respectivamente.

"Lo lógico es solicitar las mismas medidas para Diego Torres e Iñaki Urdangarin. No considero que la diferencia sea relevante para no pedir las mismas medidas a ambos", ha señalado en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3, en la que también ha apuntado que el riesgo de fuga no existe y que "lo que ha variado es que ya existe una condena impuesta por un Tribunal".

Las partes tienen de plazo hasta el viernes para interponer los recursos de casación: "Es posible que vía recurso de casación las defensas consigan argumentar y convencer a los magistrados del Supremo que no tienen una sustancia suficiente para merecer estas penas, pero también puede suceder lo contrario", ha explicado.

Con respecto a la diferencia entre las penas que pedía la Fiscalía Anticorrupción y las de la sentencia, Horrach ha manifestado que "responde a la lógica jurídica" porque el Tribunal de Palma ha excluido "varios delitos que considerábamos que habían cometido tanto el señor Torres como Urdangarin" y, en consecuencia, la rebaja de pena ha sido "sustancial".

"Se produjeron negociaciones, pero no cuajaron"

El fiscal Anticorrupción ha explicado que durante el procedimiento se produjeron varias reuniones con los abogados de Urdangarin y Torres para llegar a acuerdos, pero ninguna fructificó. "Lo primero que pide la Fiscalía es una indemnización completa de los prejuicios que ha cometido su actuación. No pudimos concretar una pena adaptada a los hechos delictivos".

Horrach se ha defendido de las críticas que ha recibido por defender que la infanta Cristina no debía sentarse en el banquillo de la acusación: "Estoy contento en la medida en que el Tribunal ha aceptado las tesis que he mantenido estos 6 años".

"Cuando uno ve y lee prácticamente a diario que le llaman corrupto, defensor de la infanta e insultos de lo más variopinto, van haciendo mella", ha dicho, aunque también ha señalado que el tiempo "lo relativiza todo". "Esperaba que las críticas cesasen, pero se ve que cuando un prejuicio se instala en la opinión pública es prácticamente imposible erradicarlo".

Horrach también ha cargado contra el pseudosindicato Manos Limpias -que tendrá que pagar las costas que el juicio ha causado a la infanta- y se ha mostrado partidario de eliminar la figura de la acusación popular "porque distorsiona el proceso penal" y responde "a intereses particulares". "Manos Limpias se personó en este juicio para darse publicidad y autobombo. Y así lo ha demostrado durante toda la instrucción. No se puede simultanear la sesión de un juicio con programas de televisión. Me parece un disparate". En este sentido, ha señalado que existen motivos para recurrir en casación la misión de la acusación popular.