Pedro Sánchez: "No es un referéndum, no les demos ventaja"

El secretario general del partido socialista ha mostrado su apoyo al Ejecutivo de Mariano Rajoy en la cuestión independentista de Cataluña. También ha asegurado en una entrevista en La Ser que el acto del 1-O no es "un referéndum ni una votación en urna". Ha explicado que será "otra cosa": "No les demos ventaja, porque el secesionismo lo utilizará como coartada para justificar su declaración de independencia", ha aseverado Sánchez.

Sánchez ha especificado los requisitos para ser un referéndum que, según él, la iniciativa independentista, no cumple: "debe estar dentro del marco constitucional, contar con la neutralidad de los medios de comunicación, tener garantías políticas y jurídicas y los plazos suficientes".

Sánchez ha hablado de su próxima reunión con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en la que intentará obtener su apoyo a la constitución de una comisión de modernización del Estado autonómico. "S e está articulando una mayoría de más de 300 diputados que van a abordar el diálogo", ha explicado Pedro Sánchez. También ha agradecido a Mariano Rajoy "que diga que sí a la constitución de la comisión".

El líder socialista ha asegurado el "amplio consenso" de su partido "sobre la necesidad de modernizar el estado autonómico": "El PSOE tiene una propuesta, que ya es más de lo que ha hecho el Ejecutivo". Entre las sugerencias del partido socialista, Sánchez ha destacado dos criterios que influyan en el sistema de financiación autonómica: el envejecimiento de la población y la tasa de paro.

El líder socialista ha criticado la división que hace el Partido Popular entre los partidos constitucionalistas con los demás: Unidos Podemos, PDeCat, Esquerra Republicana y el PNV. "Es tan importante contar con Ciudadanos como con los demás partidos", ha afirmado Sánchez.

El líder del PSOE ha resaltado que su formación siempre ha "defendido que los catalanes tienen que votar un acuerdo conforme a unas reglas establecidas" en la legislación constitucional y autonómica. "Los catalanes tienen un estatuto que no votaron" porque el Tribunal Constitucional lo recortó a solicitud del PP, ha argumentado el secretario general del PSOE.

También ha destacado la importancia de "afianzar el reconocimiento de la diversidad" de España "sin menoscabo de la igualdad entre españoles". "Ser diferente no significa tener más ni menos que nadie. La igualdad no es uniformidad", ha explicado en referencia a las declaraciones de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en las que decía: "Andalucía no es menos ni que Cataluña ni que Euskadi ni que Galicia".