Zoido defiende que el director de la DGT tiene "derecho histórico a ocupar una vivienda" de la Guardia Civil

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha negado este miércoles en el Pleno del Congreso que el director de la DGT, Gregorio Serrano, haya disfrutado de un piso propiedad de la Guardia Civil cuya reforma costó 50.000 euros pese a no pertenecer al Cuerpo. Aún así, Zoido ha defendido que a Serrano le asiste "el derecho histórico a ocupar una vivienda" en las condiciones que se han denunciado "como lo han hecho otros directores de la DGT".

Zoido ha respondido en la sesión de control al Gobierno a dos preguntas sobre la supuesta adjudicación de una vivienda a uno de sus altos cargos. El portavoz socialista de Interior, Artemi Rallo, ha considerado "los hechos incontestables", ha recordado la larga lista de espera que hay en la Guardia Civil para que los agentes que tienen derecho a ellas utilicen las viviendas del Cuerpo y ha denunciado que Serrano "ahora está en un hotel con cargo a dietas oficiales". Algo que, ha dicho, es "ilegal".

El ministro le ha exigido al portavoz socialista "más seriedad" y ha aludido a una suerte de tradición no escrita por el que los altos cargos de Interior pueden acceder a estas viviendas públicas. Zoido, sin embargo, ha negado que el director de la DGT lo haya hecho y ha reiterado las explicaciones que Serrano ofreció el pasado lunes: la adjudicación no se hizo, la vivienda no se ocupó y si la reforma está a su nombre es por un error de la propia Guardia Civil.

Rallo le ha respondido que el PSOE no cuestiona el uso de esas viviendas oficiales "por motivos de seguridad" y ha invitado al Gobierno a redactar una "normativa" al respecto.

"No se ha hecho adjudicación, no se han iniciado los trámites de cesión, no se ha hecho ninguna petición a Patrimonio ni se han pedido los informes de la Abogacía del Estado. No se ha concedido ningún piso ni ha sido atendida la solicitud de la Guardia Civil", ha reiterado Zoido para concluir: "Están ustedes negando que se gasten 50.000 euros en arreglar un piso".

Zoido ha insistido en los pasillos del Congreso, tras terminar su intervención en el Pleno: "Él lo único que quería era ejercer un derecho, el derecho a ocupar una vivienda que tenían todos los anteriores directores de tráfico".

ETA contra Pablo Iglesias

El debate ha subido de tono cuando ha preguntado a Zoido el presidente del grupo Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Pablo Iglesias, quien se ha mostado incrédulo con las explicaciones del Gobierno: "Si no hubo adjudicación, ¿por qué se estaba reformando la vivienda?".

Iglesias le ha lanzado seis preguntas a Zoido, al que ha pedido que se las apunte "para que no se le olviden", en referencia al enfrentamiento previo entre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero.

"¿Hubo informe favorable a la adjudicación?, ¿cuáles fueron los criterios para hacer reforma en 50.000 euros?, ¿es habitual gastarse tanto dinero? ¿Cuál es el tiempo medio que se tarda en adjudicar estas viviendas a los guardias civiles?, ¿quién ha pagado su estancia en un hotel?, se dice, se comenta, que esta filtración procede de VIllarejo para perjudicarle, ¿le preocupa que haya excomisarios de Policía que quieren perjudicarle a usted?".

Zoido ha zanjado las preguntas asegurando que la adjudicación no se hizo ("no se ha cometido ninguna irregularidad") aunque se ha comprometido con Iglesias a responderle a todas las preguntas en otro momento.

Pablo Iglesias e Irene Montero, durante la sesión de control al Gobierno. EFE

El ministro del Interior ha recurrido para quitarse de encima las preguntas al apoyo que recientemente ha dado Unidos Podemos a las familias de los acusados de terrorismo por una pelea con dos guardias civiles en un bar de madrugada en Alsasua (Navarra) y al desmarque que el diputado Juan Antonio Delgado, exportavoz de la AUGC, hizo del manifiesto que reclamaba que no fueran juzgados en la Audiencia Nacional. Zoido también ha recurrido a la PNL de Unidos Podemos para reformular el delito de exaltación del terrorismo en el Código Penal.

"Usted está acostumbrado a hacer lo que quiera, quita al señor Delgado como quita a un portavoz. ¿No será que tiene usted un problema con el señor Delgado porque no quiso hacerse la foto con todos aquellos que en Alsasua han atacado a la Guardia Civil y quiere derogar la exaltación del Código Penal?".

Iglesias, desde su escaño, ha respondido mostrando seis dedos de su mano, en referencia a las preguntas que en su opinión Zoido no ha respondido. El ministro del Interior ha recogido el guante: "Siempre que usted tenga dudas, llámeme. Se las voy a mandar. Le voy a contestar todo".