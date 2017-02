Zoido sitúa actuaciones policiales de la etapa de Fernández Díaz fuera del Estado de Derecho

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado este martes que tomará medidas para que miembros de la Policía no vuelvan a mencionar informes que luego no aparecen. " Abogo por que el Estado de Derecho se imponga y estas cosas pasen a la historia", ha dicho sobre los informes ordenados por el ex director operativo de la Policía, Eugenio Pino.

Zoido se ha mostrado "sorprendido" por la entrevista en 'El Mundo' de Pino, jubilado desde junio de 2016, en la que pidió que se hicieran públicos sendos informes sobre el 11M, el 'chivatazo' del 'caso Faisán' y el asesinato de Marta del Castillo.

El ministro ha asegurado que ha pedido los informes policiales mencionados por Pino, que habrían sido elaborado por la Brigada de Análisis y resolución de Casos (BARC), pero hasta el momento "nadie los encuentra". "Después de todo lo que se ha venido hablando y escribiendo he pedido que esos informes me los traigan", pero no hay rastro de ellos.

A su juicio, crear un grupo para revisar casos pasados habría sido una "decisión legítima" o incluso "oportuna", pero es preocupante que no quede constancia del trabajo que hicieron.

"Abogo por que el Estado de Derecho se imponga y estas cosas pasen a la historia", ha comentado el ministro. Lo que quiere, ha dicho, es que "no se mencionen más informes que luego no aparecen o 'pendrives' sin el refrendo de quien lo custodie".

Zoido se referiere al dispositivo de memoria que la policía entregó al juez del caso Pujol después de haberlo encontrado "ordenando unos cajones". El juez José de la Mata ha citado a declarar a Pino y al comisario Marcelino Martín-Blas para que citaran el origen de la memoria USB.

El dispositivo se ha volcado hoy en la Audiencia Nacional en presencia de las partes personadas en la causa que investiga presuntas irregularidades en el patrimonio de la familia Pujol. Los expertos de la Unidad de Investigación Tecnológica examinarán el contenido, el tamaño de los registros -más de 900-, su fecha de creación y las posibles modificaciones o manipulaciones del dispositivo.

Comisión de investigación en el Congreso

El Congreso ha retomado la creación de una comisión de investigación sobre la actuación de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior. El PSOE ha pedido este martes que se acelere el proceso habida cuenta de la "mejoría en el estado de salud" del exministro, que se está recuperando de una enfermedad.

Los grupos se reunirán este viernes para elegir a los miembros de la mesa de la comisión. A partir de ahí, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, puede fijar una fecha para la constitución de ese órgano a partir de que los grupos acuerden la composición de la mesa.

Solo el PP se opuso a la creación de esa comisión de investigación que solicitaron PSOE y los nacionalistas catalanes y vascos para estudiar el "uso partidista" de los medios del ministerio con "fines políticos" Fernández Díaz. El PSOE registró la petición en julio de 2016 y aseguró que debía analizar la "estructura policial" que obstaculizaba las investigaciones de los casos de corrupción y se dedicaba "al seguimiento, la investigación y, en su caso, la persecución de adversarios políticos y miembros del propio Cuerpo de Policía Nacional".